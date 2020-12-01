JP Morgan, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini düşürdü

Kuruluşun raporunda, Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte yıllık yüzde 6,7 büyüme gösterdiği kaydedildi. Yılın son çeyreğinde TCMB’nin sıkılaşma sıkılaşma adımları ve Covid tedbirleri ile yüzde 2,0 daralma öngören kurum, 2020 yılı genelinde ise yüzde 0,7 büyüme öngördü.

Değerlendirmede güçlü baz etkisi ve politika yapıcılardan gelen ihtiyatlı politika sinyalleri ile 2021 yılı için GSYH tahmini yüzde 3,6 büyümeden yüzde 3,0 büyümeye indirildi.

GEVŞEME POLİTİKASI NİSAN AYINDA BAŞLAR

JP Morgan, sıkılaşan finansal piyasa koşulları ve alınan Covid tedbirlerinin 2021 yılı 2. çeyrek dönemine kadar daralma ile sonuçlanmasını tahmin ederken, “TCMB’nin gevşetme politikasına nisan ayında başlamasını bekliyoruz. Pandemi bağlantılı sınırlamalar da ocak ayından itibaren azalır. Yüzde 3,0 büyüme tahminine rahatlıkla ulaşılacağını öngörüyoruz” yorumu yaptı.