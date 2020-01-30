JPMorgan’dan Çin ve küresel ekonomi için korkutan tahmin

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, corona virüsü salgınının Çin’deki ekonomik büyüme oranını ciddi şekilde düşüreceği öngörüsünde bulundu. 2020’nin ilk çeyreği için Çin büyüme tahminini yüzde 6.0’dan yüzde 5.6’ya çeken banka, tüm yıl içinse tahminini yüzde 5.9’dan yüzde 5.8’e düşürdü.

JPMorgan analisti Haibin Zhu, turizm, perakende ve eğlence sektörlerinin salgından en çok etkilenecek sektörler olduğunu söyledi. Zhu, Çin Yeni Yıl tatilinin tüketici harcamaları için altın sezon olduğunu ancak salgın nedeniyle insanlar evlerinde kaldığı ve diğer önlemler nedeniyle durumun terse döndüğünü belirtti.

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Şangay, Guangdong ve Zhenjiang büyük kentlerdeki fabrikaların 9 Şubat’a kadar kapalı kalacağını hatırlatan Zhu, “Şüphesiz ki salgının gözle görülür bir etkisi olacak. Eğer salgın yayılmaya devam ederse ve fabrikaların kapalı kalma süresi uzayıp başka kentlere yayılırsa mevcut talep şoku bir arz şokuna dönüşecek. Bunun da hem Çin hem de küresel ekonomiye etkisi daha da artacak” değerlendirmesinde bulundu.

14.1 trilyon dolarla dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, küresel gelirde yüzde 16.4’lük dev bir paya sahip. Hali hazırda küresel ekonomi ve Çin’deki yavaşlama ciddi sorunlara neden olurken, şimdi salgın nedeniyle yavaşlamanın şiddetlenmesi riski bulunuyor. Çin son 30 yılda ortalama yüzde 9.4’lük olağanüstü bir büyüme oranı yakalamıştı ancak ticaret savaşının da olumsuz etkisiyle 2019’da bu oran yüzde 6.1’e geriledi.