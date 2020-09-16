Kademeli mesai uygulamasına servisler katılacak mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada artan corona virüsü vaka ve ölümleri nedeniyle “Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından gözler İstanbul’a çevrildi. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da özellikle mesai saatlerinde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

İşte bu yoğunluğu azaltmak için megakentte kademeli mesai uygulamasına geçilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya söz konusu uygulama ile ilgili detayları cuma günü açıklayacağını belirtti. Daha önce mesailerin 4 gruba ayrılması ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 saatlerinde başlaması gündeme gelmişti.

İstanbul’da 4 farklı saatli mesai uygulamasını nasıl buluyorsunuz? — Sözcü (@gazetesozcu) September 16, 2020

SERVİSLER SİSTEME GİRECEK Mİ?

Kademeli mesai uygulamasında servislerinde ulaşımda kullanılması gündeme gelmişti.

İstanbul Taşımacılar Derneği Başkanı ve İTO Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Üyesi Turgay Gül konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Kademeli mesai saati projesinin İstanbul Taşımacılar Derneği’nin 10 yıldır üzerinde durduğu bir proje olduğunu söyleyen Turgay Gül, “Bizim bu projeyi konuşmaktaki amacımız insanların trafikte daha az vakit geçirmesi ve saatlerin kısalmasıyla daha efektif kullanılacak olan araçlar ile ekonomiye katkı sağlanması. İşin bir de çalışan psikolojisi yönü var. Trafikte çok daha az vakit geçiren insanların daha mutlu bir hayatı olur.” dedi.

“10-15 BİN ARAÇ SİSTEME DAHİL OLABİLİR”

Toplu ulaşıma ilave olarak servis araçlarının kullanılması ile ilgili daha çok esnaf odasının bir açıklaması olduğunu hatırlatan Balkan Gül, “Bu nasıl olur tam olarak bilemiyoruz ama mart ayından bu yana çalışmayan okul servisçiliği yapan arkadaşlarımız var. Onlar bir şekilde sisteme dahil olabilir. Kamudan bir talep gelmesi halinde şu an 10-15 bin araç sisteme dahil olabilir. Ancak bu kadar araca ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

“İHTİYAÇ OLURSA GÖREV ALABİLİRİZ”

Söz konusu uygulamada sınırların iyi çizilmesi gerektiğini söyleyen Turgay Gül, “Biz kesinlikle minibüs ya da halk otobüsçülerinin sınırlarına girmek istemeyiz. Ancak ihtiyaç olması halinde de görev alabiliriz. Hem bu şekilde mart ayından bu yana çalışamayan okul servisçiliği yapan arkadaşlarımız da bir gelir elde etmiş olur.” açıklamasında bulundu.

4 SAAT TAVSİYESİ

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı daha önce, İstanbul'da geçilmesi planlanan kademelendirilmiş mesai uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, “(Metrobüs için) İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır.” ifadelerine yer vermişti.

100 KİŞİDEN 29'U İSTANBUL'DA ÇALIŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İstatistik Ofisi 1 Mayıs vesilesiyle TÜİK ve SGK verilerinden yararlanarak şehirdeki çalışan verilerini yayımladı. Buna göre 2020 Şubat ayı itibarıyla Türkiye’de sigortalı işçi sayısı, (4A’ya tabi zorunlu sigortalılar) 14 milyon 211 bin 588 iken, İstanbul’da 4 milyon 137 bin 618. Yani Türkiye’deki 100 işçinin 29’u İstanbul’da çalışıyor.

ERKEK ÇALIŞAN DAHA FAZLA

2019 yıl sonu itibarıyla İstanbul’da çalışanların yüzde 69’u erkek, yüzde 31’i kadınlardan oluşuyor. Çalışanlar içinde en yüksek paya 35-54 yaş grubu sahip. Çalışanların yüzde 4.7’si 15-19, yüzde 10.6’sı 20-24, yüzde 29.4’ü 25-34, yüzde 47.3’ü 35-54 yaş grubunda yer alırken, yüzde 8’i 55 yaş üzerinde. İstanbul’da çalışan 100 kişiden 67’si hizmet sektöründe iken, 32’si sanayi, 1’i ise tarımda istihdam edildi. Çalışanların yüzde 81’i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 17’si kendi hesabına veya işveren olarak çalışıyor. Geriye kalan yüzde 2’lik kesim ise ücretsiz aile işçisi.