KADIDER’den Covid-19 çağrısı!

Kadıköy Esnafları olarak, herkes gibi zor bir dönemden geçiyoruz. İçişleri Bakanlığının 16 Mart 2020 tarihli kararı ile faaliyetlerimiz tamamen durdurulmuştur. Küresel salgınla mücadelede biz Kadıköy esnafı olarak işletmelerimizi kapatıp bu mücadelede payımıza düşen ilk görevi yerine getirdik, bundan sonra da gerekeni yapmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.

İçinde bulunduğumuz kriz ortamında başta personel maaşları olmak üzere sorumluluklarımızı aksatmadan yerine getirme gayreti içindeyiz. Önceliğimiz işten çıkartmaların olmaması ancak bunu bu süreçte ne kadar devam ettirebileceğimizi biz de öngöremiyoruz.İşletmelerimiz kısa sürede yeniden çalışır hâle gelemeyeceğinden; uzun süre dayanabilecek ekonomik güce sahip değiliz.

Bu bağlamda gerek devletimizin gerekse de Kadıköy Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları değerli ve anlamlı buluyoruz fakat hükümetin açıkladığı ekonomik pakette esnaf ve çalışanların gözetilmediğini, ekonomik sıkıntılarımızın hafifletilmediğini görüyoruz.

Bankalar kredi-kredi kartı vs. ödemelerini gecikme faizi işleterek ertelemeyi, kârlarından zarar etmemeyi hedeflemiştir.

Yıllardır sektörümüzde bulunan, sektörümüzle büyüyen Türk Tuborg-Anadolu Efes-Mey İçki-Pernod Ricard-Coca Cola-Pepsi gibi büyük tedarikçi firmalar esnafa destek olmak yerine alacaklarının tahsilatına öncelik vermişlerdir. Bu konudaki tutumları bizi şaşırtmaktadır. Ama unutmasınlar ki kendileri de bu sektörün parçalarıdır. Reklam kaygısı gütmeden ellerini taşın altına koymalarını ve işletmelerin ayakta durabilmesi için gereken desteği vereceklerini umuyoruz.

Sonuç olarak biz Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER)olarak 7 maddede tarif ettiğimiz taleplerimizin acil olarak hayata geçirilmesini basına, kamuoyuna ve ilgili kurumlara beyan ediyoruz.

1 ) Ekonomik gidişatın bozulmaması ve istihdamın devamlılığı açısından çıkarılan Kısa Çalışma Ödeneği’nin gün sayısı aranmadan tüm sigortalı çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesini,

2) Esnafa destek olarak açıklanan KGF, işe devam, çek ödeme kredisi vb. kredilerin limit durumuna takılmadan ve kredi kullanma ön koşulu olan vergi ve SGk borcu yoktur durumu baz alınmadan düzenlenmesini,

3 ) Pandemik Corona virüsüne bağlı olarak bankalar nezdinde ertelenen kredi taksitlerimiz ve kredi kartlarımızın hesap özetlerine uygulanan erteleme faizlerinden vazgeçilmesini,

4 ) KMH, BCH gibi ek kredi limitlerinin artırılmasını ayrıca 30 Mayıs’a kadar olan çek ve senet gibi ödemelerin vade tarihinin üzerine 3 ay süre eklenerek otomatikman ertelenmesini,

5 ) İşletmelerin önemli bir giderini oluşturan elektrik , doğalgaz, su vb. faturaların 3 ay faizsiz bir şekilde ertelenmesini ,

6 ) İş yerlerimizin çalışma faaliyetini yürüttüğü Kadıköy Belediyesi’nin kapalı olduğumuz süre boyunca derneğimize verdiği işgaliye ve eğlence vergilerinin alınmayacağı sözünü değerli buluyor ve teşekkür ediyoruz.

Buna ek olarak çevre ve temizlik ,reklam vergilerinin bu dönemde ertelenmesini, bu zor dönemde ticari ortağımız olan (Türk Tuborg, Anadolu Efes, Mey İçki, Pernod Ricard, Coca Cola, Pepsi vb. ) ana tedarikçilerimizin devletin atacağı adımları beklemeden tüm çek, senet vb. borçları 3 ay ertelenmesini talep ediyoruz.

Korona virüs salgınını insanı ve insanlığımızı merkeze koyarak; dayanışma ve paylaşımla aşacağız.