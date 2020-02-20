KAGİDER ve Migros’tan iş birliği

Toplantının açılış konuşmasında Türkiye için tarım sektörünün ve bu sektördeki kadın girişimcilerin önemini vurgulayan KAGİDER Başkanı Emine Erdem şunları söyledi:

“Dernek olarak biz 4T diye ifade ettiğimiz stratejimiz kapsamında kadın girişimcileri teknoloji, toplum, ticaret ve tarımda güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Tarım, geri plana atılamayacak ve ihmal edilmeyecek kadar stratejik bir sektör. Bugün 252.000 kadın kendi hesabına tarımda çalışıyor ve bu sektörde 2.000 kadın işveren bulunuyor. Sektördeki kadın ağırlığını artırmamız, özellikle de kadın girişimciliğini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde Türkiye'de tarımın yarattığı katma değer ve bu sektörün kalkınmamıza yaptığı katkı artabilir.”

Açılışta konuşan MİGROS Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Yurt dışı Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu ise, “Cirosunun yüzde 77'si tarıma dayalı bir şirketiz. Tesislerimizde her yıl ortalama 400 bin ton sebze – meyveyi işliyor ve Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalarımıza sevk ediyoruz.” dedi.

TARIM SEKTÖRÜ BÜTÜN BOYUTLARIYLA ELE ALINDI

Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Projesi Sorumlusu, KAGİDER Finansa Erişim ve Girişimci Destek Strateji Grubu Başkanı ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Kuleli'nin proje sürecinde neler yapılacağına değindiği konuşmasından sonra söz alan uzmanlar ve kamu yöneticileri tarımla ilgili farklı alanlarda bilgi verdiler.

İkinci günde ise markalaşma ve satış teknikleri ile gıda harcamalarında dünyada değişen tüketici talepleri ve eğilimler hakkında bilgi verildi. Tarım sektörü trendleri ve örnek uygulamaların analiz edildiği bir sunumdan sonra katılımcılar gruplara ayrılarak fikir geliştirme seansı yapıldı. Daha sonra grup sunumları gerçekleştirildi.