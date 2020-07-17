Kalyon İnşaat: İhalede en düşük teklifi biz vermedik

İhalede en düşük teklifi Kalyon İnşaat'ın vermediği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“14.07.2020 tarihinde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı (AYGM) tarafından 4734 sayılı Kanun'un 21(b) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. Bilindiği üzere 21(b) pazarlık usulü ile yapılan ihaleler iki oturumda yapılmakta olup ihaleye katılan firmaların ilk tekliflerini sunmalarının ardından ikinci ve nihai teklifleri istenmektedir.

‘Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini İşi' ihalesi de bu şekilde iki oturumda tamamlanmıştır. Toplam 5 firmanın katılımı ile gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumunda firmamız en uygun teklif vermiştir ancak devamında gerçekleştirilen ikinci oturumda aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere firmamızın teklifi en düşük üçüncü teklif olmuş ve en düşük teklif Rec Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. firması tarafından verilmiştir.

Netice olarak; söz konusu haberlerin doğruyu yansıtmadığını, işin farklı bir firmanın uhdesinde kaldığını ve ilgili yayın organlarından düzeltme talep ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.