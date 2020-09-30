Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kambiyo vergisi nedir, ne kadar oldu?

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamayla birlikte %1'e yükseltilen ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararla %0.2'ye indirilen kambiyo vergisi özellikle döviz ve altın yatırımı yapanlar için büyük önem taşıyor.

09:46 -
Haberler Ekonomi
Kambiyo vergisi nedir, ne kadar oldu?

Kambiyo almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, avro ve benzeri yabancı paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde değişikliğe gidildi. Yüzde bir olan vergi binde ikiye indirildi.

KAMBİYO NEDİR?

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.

İLGİLİ HABERKambiyo vergisi ve mevduatta stopaj oranları düşürüldüKambiyo vergisi ve mevduatta stopaj oranları düşürüldü
Altın banka Dolar Ekonomi para
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more