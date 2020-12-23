Kamu arazilerinde yer alan turistik tesislere borç ertelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını geçmişe yönelik olanlar dahil izinsiz kullanımlarından dolayı 398 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında ertelenen bedeller dahil 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, İdare tarafından bu maddede belirtilen şekilde başvuru şartı aranmaksızın bir yıl süreyle erteledi.

Bu döneme ilişkin varsa tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek. Son ödeme günü, ertelenen ecrimisil alacaklarının ilgili mevzuatında belirtilen ödeme günlerini ya da 398 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre ecrimisil ertelemesi son ödeme günlerini takip eden yılda aynı güne tekabül eden tarih olacak.

İdarece ertelenen ecrimisiller, tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine erteleme süresinin sona ereceği tarihten en az otuz gün önce yazılı tebligat yapılacak.