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Kamu bankaları zam yapan firmayı kampanyadan çıkaracak

Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, taşıt kredisi ve konut kredisi kampanyalarını kapsayan ürünlerine zam yapan firmalar kampanyadan çıkarılacak. 27 Mayıs tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmalar ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekerse kampanyaya katılabilecek. Örneğin kredi kapsamında gitmek istediğiniz tatile kredi paketi açıklandıktan sonra zam yapıldıysa o firma kampanyaya katılamayacak müşteri de o tur şirketi üzerinden tatile gidemeyecek.

Sozcu.com.tr
15:57 -
Haberler Ekonomi
Kamu bankaları zam yapan firmayı kampanyadan çıkaracak

Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankaları tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturuldu.

Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi paketleri ile, yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalar ile yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesi amaçlandı.

KREDİ PAKETİ KAPSAMI DIŞINDA

Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı yapıp müşterilere yansıtan firma olması durumunda, ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı açıklandı.

27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılmaları mümkün olacak.

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Son güncelleme: 16:18 02.06.2020
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