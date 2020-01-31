Kamu işçilerine ikramiye ödemesi bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazete yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Çalışma Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bakan Selçuk, “Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak.” dedi.

Bakan Selçuk yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020 tarihinde ödeneceğini belirtti.