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Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyenin bugün ödeneceğini açıkladı.

11:48 -
Haberler Ekonomi
Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek

Kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyeler, 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödeniyor. Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı.

ÜÇÜNCÜ ÖDEMELER BUGÜN YAPILACAK

Bakan Selçuk, “Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3'üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.” dedi.

Bakan Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz’in geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti. (İHA)

TEDİYE ÖDEMESİ NE DEMEK?
Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödeme anlamına geliyor. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi yapılıyor.

 

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