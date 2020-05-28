Kanada Mahkemesi’den Huawei CFO’suna kötü haber

Huawei'nin kurucusu Ren Zheng'in kızı ve aynı zamanda şirketin CFO'su (Mali işler müdürü) olan Meng Wanzhou 2018 yılının aralık ayında Kanada'da göz altına alındı. Wanzhou, İngiliz bankası HSBC'yi İran'da faaliyet gösteren bir şirketle ilişkisi hakkında yanıltmak ve ABD'nin İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla yaklaşık 18 aydır ev hapsinde tutuluyordu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Meng Wanzhou'nun görülen son duruşmasında avukatları, Kanada'nın İran'a karşı yaptırımları olmadığını belirterek müvekkillerinin serbest bırakılmasını istedi. Ancak British Columbia Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Wanzhou'nun davasının ABD ile Kanada arasındaki iadelerde aranan ‘çifte suç' koşulunu karşıladığına hükmetti.

İADE İŞLEMİNDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ



Huawei CFO'sunun ABD'li avukatı Reid Weingarten, “Bayan Meng, ABD ile Çin arasında bir rehin ya da piyon olmamalı. Bugünkü hüküm, uzun bir sürecin sadece açılış salvosu. Sonunda adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” yorumunu yaptı. Mahkemeye bireysel savunma için gelen Wanzhou masum olduğunu söylerken, medyaya açıklama yapmadan duruşmadan ayrıldı.

Bu kararın ardından haziran ayından itibaren iade işleminin ikinci aşamasına geçilecek. Meng Wanzhou tutuklanırken yasanın takip edilip edilmediği araştırılacak. Sonraki duruşmanın eylül ayının sonu ya da ekim ayının başında görülmesi bekleniyor.

‘KANADA ACIKLI BİR PALYAÇO’



Çin, Meng Wanzhou'nun tutuklanmasının ardından iki Kanadalı’yı ulusal güvenliği ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına almış ve kanola tohumu ithalatını durdurmuştu. Kanada Mahkemesi'nin verdiği son karar Çin'de büyük bir öfkeye neden oldu. Çin Komünist Partisi'nin resmi gazetesi People's Daily tarafından yayınlanan The Global Times, “Bu karar Kanada'yı, ABD ile Çin arasındaki mücadelede acıklı bir palyaço ve günah keçisi haline getirdi” diye yazdı.

Huawe ise karardan dolayı büyük bir hayal kırıklığı duyduklarını, Kanada adalet sisteminin nihayetinde Meng Wanzhou'nun masumiyetini kanıtlamasını umduklarını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı ise Kanada'ya sürekli yardımları için teşekkür etti.