Kantinciler: Bitme noktasına geldik

Konya Kantinciler Dernek Başkanı Ethem Tartan ve Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirdikleri programda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“ÜRÜNLERİMİZİN SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ”

Corona virüsü tedbirleri kapsamında kantinlerin 16 Mart'ta eğitim ve öğretime ara verilmesiyle kapatıldığını belirten Konya Kantinciler Dernek Başkanı Ethem Tartan, “Eğitim öğretime ara verilince işletmeciler hazırlıksız yakalandı. Bütün ürünleri ellerinde kaldı. Tedarikçi firmalarda ürünleri iade almayınca ürünlerin son kullanma tarihleri geçti. Hepsini imha etmek zorunda kaldık” dedi.

“ESNAFIMIZ ZOR DURUMDA”

Türkiye'de pandemiden dolayı en uzun süre kapalı kalan esnaf grubu olduklarını aktaran Ertem, “Bizler evimize para götürmek istiyoruz. Kiralarımız, elektrik, su faturaları gibi giderlerimiz var. Bu giderleri karşılayacak hiçbir gelirimiz yok. Türkiye'de sayıları 100 bini bulan kantinci esnafımız zor durumda” şeklinde konuştu.

“DESTEK PAKETİNDEN FAYDALANAMADIK”

“Bir defaya mahsus sicil affından yararlanmak istiyoruz” diyen Tartan konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 25 bin liralık destek paketinden kantinci esnafı olarak faydalanamadık. Bizler zaten 365 gün içinde sadece 180 gün çalışabiliyoruz. Geçmişten gelen sıkıntılarımız da var. Kredi alıp ödeyemeyen birçok arkadaşımız var. Bu yüzden bankaların belirlediği şartları yerine getiremediği için krediden faydalanamayan esnafımız için bir defa mahsus sicil affı istiyoruz. Ayrıca en azından 2020- 2021 döneminde zararımızın karşılanması adına kiralarımıza zam yapılmamasını talep ediyoruz.”

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu ise pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sorunları şu sözlerle dile getirdi:

“İlk sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde esnaflarımız hazırlıksız yakalandı. Tavuklarımızın raf ömrü bir haftaydı ve bu süreçte işletmelerimiz kapalı olduğu için hepsi bozuldu. Ayrıca kırmızı et de 4 günden sonra kararmaya başlıyor.

Kırmızı etlerimiz de elimizde kaldı. Zararımız büyük. Bunun yanında restoranlar ve lokantalar kapalı olunca işlerimiz çok düştü. Ayrıca yaz aylarında piknik sezonunda işlerimiz hareketlenirdi. Piknik alanları da kapatılınca iş yapamadık. Bu süreçte dolaplarımız çalıştığı için elektrik yakmaya devam ettik. Elemanlarımızın maaşı ve sigortasının yanında dükkân kiralarımızı da ödemeye devam ettik. Esnaf olarak dayanacak gücümüz kalmadı. Yetkililerden destek bekliyoruz.”