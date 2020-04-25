Kanye West sonunda milyarder oldu ama kalıcı olmayabilir

ABD'li ünlü rapçi Kanye West, yıllardır Forbes'ın ‘Milyarderler Listesi’ne girmeye uğraşıyordu. Dergi, cuma günü açıklanan liste ile, sonunda Kanye West'i resmen milyarder kabul etti.

West'in, giyim markası Yeezy sayesinde 1.3 milyar dolar serveti olduğu belirtildi. Ancak bu liste ünlü şarkıcıyı tatmin etmedi. Çünkü Kanye West'e göre kendisinin serveti 3.3 milyar dolar!

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MUHASEBECİSİ FARKLI RAKAM VERDİ

Bloomberg, West'in muhasebecisinin Forbes'a, servetin 3 milyar dolardan fazla olduğunu gösteren belgeler sunduğunu yazdı.

Forbes'a göre Kanye West'in mal varlığı şu şekilde:

* Bank of America'nın 3 milyar dolar değer biçtiği Yeezy markasının 1,26 milyar dolarlık hissesi.

* 17 milyon dolar nakit

* 35 milyon dolar borsa yatırımı

* 21 milyon dolarlık gayrimenkul

* 3 milyon 845 bin 162 dolarlık araç

* 294 bin 50 dolarlık çiftlik hayvanı

* Eşi Kim Kardashian ile ortak oldukları 53 milyon dolar borç

YEEZY ARTIK O KADAR DEĞERLİ OLMAYABİLİR

Ancak Bloomberg'e göre Bank of America, ayakkabı markası Yeezy'ye 2019'da 3 milyar dolar değer biçmişti. Corona virüsü salgını sonrası ABD'de ayakkabı satışları yüzde 79 düştü. Haberde, markayla ilgili yeniden değerlendirme yapılması halinde çok daha düşük bir rakam çıkacağı kaydedildi. Bunun olması halinde, West'in ‘milyarder'liği de kısa sürecek.