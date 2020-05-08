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Kanyon AVM de 11 Mayıs’ta açılıyor

EİS Eczacıbaşı İlaç yüzde 50 ortak olduğu ve 20 Mart'ta corona virüsü salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan Kanyon Alışveriş Merkezi'nin 11 Mayıs itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına karar verildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin açılabileceğini duyurmuştu.

Sozcu.com.tr
10:20 -
Haberler Ekonomi
Kanyon AVM de 11 Mayıs’ta açılıyor

Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, “…(Kanyon AVM’nin) 11 Mayıs itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Kanyon AVM’deki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran’a kadar faaliyete başlatılmasına karar verildiği de ifade edildi.

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Geçen hafta Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'den yapılan açıklamada, İstanbul'daki Akbatı ve Akasya alışeveriş merkezlerinin açılış tarihinin 1 Haziran 2020 olarak belirlendiği duyurulmuştu.

Sarıyer’deki İstinye Park’ın ise 1 Haziran’da açılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AVM’lerin 11 Mayıs’tan itibaren açılabileceğini açıklarken, uzmanlar AVM’lerin açılmasında aceleci davranıldığını, durumun riskli olduğunu belirtiyor.

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Son güncelleme: 10:30 08.05.2020
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