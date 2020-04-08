Kapalı işyerlerine fatura gönderiyorlar

MHP'li Vekile destek veren birçok vatandaş faturalarını ve gönderilen mesajları paylaştı. Vatandaşlar şirketin ilk kez mesajlara faiz uyarısı eklediğini iddia etti.

Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu (EPDK) üç ay ortalama tüketim değeri üzerinden fatura kesilmesine ilişkin açıklama yaparak, boşaltılan öğrenci evi veya üretime ara veren sanayi tesislerine fatura çıkarılmayacağını bildirmişti.

Ancak AKSA Doğalgaz dağıtım şirketinin kapalı işyerlerine ve evlere 18-20 günlük faturalar gönderdiğini ortaya çıktı.

İŞTE O FATURALAR

FATURALAR ERKEN KESİLDİ

Doğalgaz dağıtım şirketine vatandaşın tepkisi sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Onur Çetin adlı vatandaş, “Her ay 30 günlük kullanımı faturalandıran AKSAGAZ, bu ay 20'nci günde faturayı okuyup bırakıp gitmiş.

Dolayısıyla ödeme tarihini de 10 gün geriye çekmiş. Tedbir diye alınan kararlar vatandaşı mağdur ediyor” diye yazdı. Bir kullanıcı ise, “Halk faturalar ertelenir diye beklerken 20 günde bir geliyor artık” diyerek tepki gösterdi.