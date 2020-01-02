Kapatılan şeker fabrikası yeniden açılacak

9 yıldır çalıştırılmayan artık makinaları paslanan ve atıl bir durumdaki Çarşamba Şeker Fabrikası’nın yeniden açılması için düğmeye basıldı.

Vali Osman Kaymak başkanlığında düzenlenen toplantıda, Çarşamba Şeker Fabrikası’nın 2020 yılında yeniden üretime başlayacağı ifade edildi. Fabrikada düzenlenen toplantıya AKP’li Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş da katıldı.

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FABRİKA NEDEN KAPANDI

Yaklaşık 30 yıl aralıksız çalışan ve yüzlerce kişiye ekmek kapısı olan Çarşamba Şeker Fabrikası, 2009 yılında Portföy C Grubu olarak Ak-Can Gıda’ya 606 milyon dolara satıldı. Şeker-İş Sendikası’nın (Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası) başlattığı hukuki mücadele sonunda satış iptal edildi.

2011 yılında yapılan ikinci ihalede Portföy B-C Grubu 656 milyon dolara yeniden Ak-Can Şeker'e satıldı. Bu ihalenin de iptal edilmesi sonrasında fabrika özelleştirme kapsamından çıkarıldı.

Ancak bu süreçte çiftçi de şeker pancarı üretimi yapmadı. Fabrika, daha sonra kapandı. Yaklaşık 9 yıldır atıl durumda kalan fabrikanın yeniden faaliyete geçirilmesi için yetkililer harekete geçti.

AKP’Lİ VEKİL ÇİFTÇİDEN ÜRETİM YAPMALARINI İSTEDİ

Samsun Valisi Osman Kaymak’ın önderliğinde şeker fabrikasında siyasilerin ve çiftçilerin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, fabrikanın tekrar çalışmaya başlaması için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, “Türkiye Şeker Fabrikaları, bizden 150 bin ton şeker pancarı ekmemizi istiyor. Bu fabrika fizibilite olabilmesi için ez az 150 bin ton pancar işlemek zorunda. Bizler sizlerden, muhtarlarımızdan, çiftçilerimizden bu desteği bekliyoruz” dedi.

KALKINMAK İÇİN ŞEKER FABRİKALARI ÖNEMLİ

Samsun Valisi Osman Kaymak toplantıda yaptığı konuşmasında, ülkenin kalkınmasında şeker fabrikalarının önemli olduğunu belirterek, “Nişasta bazlı şeker alımında oranların %10’dan %5’e ardından %2.5 indirilmesi çiftçimiz açısından çok önemli bir karardır. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Nişasta bazlı şeker kullanımı tatlandırıcı olarak kullanıldığında şeker pancarına ihtiyaç kalmıyor, bu anlamda üreticinin zarar görmemesi için bu düşüş çok önemlidir. Şeker pancarına ihtiyaç olacak İnşallah ve bu fabrikada çalışacak. Yıllardır kapalı olan bu fabrikayı tabiî ki birlikte çalıştıracağız. Tadilat yapılacak. Ama sizler de isterseniz burası çalışacak. Ülkemizin en önemli ovalarından ikisi burada. Daha çok üretmek durumundayız. Bütün bu çabaya rağmen bizler 150 bin ton pancarı üretemezsek yarın bu fabrika çalışmaz. Fabrikayı sanki yeniden açmış gibi hepimiz heyecanlıyız” diyerek Çarşamba Şeker Fabrikası’nın 2020 yılında yeniden üretime başlayacağını söyledi.