Kâr değil zarar rekoru kırdı

Sakarya Belediyesi Yeni Sakarya Stadyumu'nu 11 ay süreyle toplam 325 bin liraya Sakaryaspor'a kiraladı ancak kâr değil, zarar zirve yaptı.

Belediye sözleşmeye aykırı biçimde stadyumun doğalgaz, su, temizlik, çim bakımı gibi işlerini de üstlendi ve 1 milyon 864 bin lira harcadı. Böylece gelir değil, gider katlandı. Sayıştay, Sakaryaspor'un belediyeye kira ve diğer masraflar nedeniyle 1 milyon 261 bin lira borç taktığını da belirledi.

MASRAFLARI KARŞILAMIŞ

Sayıştay Sakarya Belediyesi'nde yaptığı incelemelerde, gelir getirici işlem niteliğinde olan kiralama işleminde Sakaryaspor lehine harcamalar yapıldığını belirledi. Sayıştay raporunda “Belediye kiralama işlemini açık teklif ile gerçekleştirmiş ve tek kullanıcı durumundaki Sakaryaspor Tesis İşletmeleri A.Ş. tarafından 11 aylığına 325 bin + KDV bedelle kiralanmıştır.

Kiralama neticesinde belediye kiralama gideri 392 bin 857 lira, elektrik 836 bin 153 lira, doğalgaz 163 bin 518 lira, su 117 bin 514 lira, temizlik 38 bin 940 lira, çim bakımı 315 bin 500 lira olmak üzere toplam 1 milyon 864 bin 483 lira cari giderleri karşılamıştır. Ayrıca öngörülen kira bedeli tahsil edilememiştir. Kira sözleşmesinde her ne kadar bu bedellerin kiracı tarafından karşılanması öngörülmüşse de giderlerin tamamı belediyeye kalmıştır” denildi.

TAHSİL İŞLEMİ YAPILMAMIŞ

Sayıştay raporunda, “Yapılan işlem profesyonel spor kulübüne yardım niteliğinde ve dolayısıyla açıkça mevzuata aykırı olduğundan ilgili cari giderlerin ve kiranın takip ve tahsilinin belediye tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir” denildi. Ayrıca spor kulübünün belediyeye 1 milyon 261 bin liraya ulaşan borcunun tahsiline ilişkin gerekli işlemlerin yapılmadığı saptandı ve benzer durumda borcunu ödemeyen çok sayıda kiracının bulunduğu belirlendi.