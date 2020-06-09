Karantina günlerinde teknolojiye koştuk

Kur krizinin yaşandığı 2018 ve etkilerinin devam ettiği 2019'u sert bir daralma ile geçiren tüketici teknolojisi satışları, karantina öncesinde ve martta hızlı bir büyümeye imza attı.

Baz etkisinin hissedildiği 2020'nin ilk çeyreğinde sektör, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.8'lik bir büyüme performansı ile 17.2 milyar TL ciro elde etti. 2020'nin ilk çeyreğindeki bu büyüme tüm segmentlerde yaşanan satış artışları ile birlikte gelirken, büyüme rekoruna ise yüzde 82 ile bilişim teknolojileri ürünleri kategorisi imza attı.

Temel tüketim ürünlerinden beyaz eşyadaki ciro büyümesi yüzde 15'i bulurken, karantina döneminin de öne çıkan iki kategorisi olan ofis ekipmanları alanında 43.2, küçük ev aletleri satışlarında ise yüzde 14.1'lik büyüme kaydedildi.

EVE TAŞINAN OFİSLER

GFK TEMAX tarafından açıklanan 2020 yılı ilk çeyreği pazar sonuçlarına göre, tüketici elektroniği yüzde 17'lik büyüme ile yaklaşık 2 milyar TL'lik bir ciroya ulaşırken, özellikle TV ürün grubu öne çıktı.

2019 ilk çeyreğe göre, 51-59 inç ve 60 inç üzeri televizyonlar büyüyen segmentler oldu. Sadece TV kategorisi cirosal olarak yaklaşık yüzde 18'lik büyümeye imza attı.

Rapora göre, 2019 ve 2020 yılının birinci çeyrekleri karşılaştırıldığında en fazla büyüme Covid 19'un da mart sonundaki etkisi ile masaüstü bilgisayar, web cam ve dizüstü bilgisayarlarda gerçekleşti.

VERGİLER ETKİLEYECEK

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2020 ilk çeyrekte pazar büyümesinin yüzde 9'luk kısmının TL bazında fiyat artışlarından kaynaklandığını aktardı.

Yüksek özellikli notebooklara, oyun bilgisayarlarına olan talep ve fiyat artışlarının sektördeki ciroları ve büyümeyi yukarıya çektiğini kaydeden Gürcan, “Evden eğitim ve uzaktan çalışmanın başlaması, tablet ve notebook özelinde mart ayında da büyüme oranını yüzde 50 seviyesinin üstüne taşıdı.

Öte yandan ikinci çeyrekte pazarda toplam satışların bir önceki yıla göre TL bazında düşmesini bekliyoruz. Yeni vergiler özellikle telefon ürün grubunda adette azalış meydana getirecek.

Ancak ürün miksinin daha özellikli ürünlere doğru kayması ve fiyat artışı nedeniyle toplam ciro büyüklüğünü önemli seviyede aşağıya çekmesini beklemiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 50 KÜÇÜLME

Rakamları yorumlayan Kategori Mağazacıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Media Markt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, 2019'un zor bir yıl olarak geçtiğini ve 2020'nin ilk rakamlarının bu kötü baz etkisi üzerinden iyi bir büyüme performansı sergilediğini dile getirdi.

“2020'nin büyümeyle geliyor olması memnuniyet verici idi. Baz etkisini çıkardığımızda rakamlara enflasyondan arınmış bakmak lazım” değerlendirmesini yapan Gökyıldırım “Karantina sonrasında bir tek internet satışları faaliyet gösteriyordu, ürünlere ulaşımın da sınırlı olması sebebiyle, ortalamaya baktığımızda ikinci çeyrekte sektör 2019'a göre yüzde 50 oranında küçüldü” bilgisini verdi.