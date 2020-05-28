Karantinada 1000 TL’ye ne oldu?

Türkiye’de tespit edilen ilk corona virüsü vakasının açıklandığı 11 Mart tarihinden bu yana Türkiye karantinada. Karantinada dolar kuru ve altında önemli hareketler göze çarparken ekonominin bir süre sonra kontrollü olarak tamamen yeniden açılması bekleniyor. Şehirler arası seyahatler yavaş yavaş başlama hazırlığındayken gözler kafe ve restoranların ne zaman ve hangi koşullarda açılacağında olacak.

DOLAR REKOR KIRDI

Karantina boyunca 7,24 seviyesini aşarak tarihi rekorunu kıran dolar/TL’nin yanı sıra borsa yatırımcısı sayısında ciddi bir yükseliş görüldü. Vatandaş güvenli liman altına sığınırken Amerikan Merkez Bankası’nın attığı likidite adımlarına rağmen piyasalar sakin bir tavır sergilemedi.

Peki basit bir hesapla karantinanın ilk günü elinde 1000 TL’si olan bir kişi kaç dolar, ne kadar altın ve kaç euro alabiliyordu? 11 Mart tarihindeki gün içi en düşük seviyeler hesaplandığında elinde 1000 TL’si olanın 3,07 gram altın veya 163 dolar alabildiği görülüyor. Parasını bu tarihte euroya çevirmek isteyen birinin eline ise 144 euro geçecekti.



DOLAR ALAN 16 DOLAR KÂRDA



Peki ya şimdi durum ne? 28 Mayıs tarihli gün içi en düşük işlem rakamları göz önüne alındığında 1000 TL ile 2,69 gram altın veya 147 dolar satın alınabiliyor. 1000 TL’sini euroya çevirmek isteyen ise 134 euro alıyor. Yani ilk vakanın görüldüğü gün 1000 TL’si ile altın alan 0,38 gram (140 TL), dolar alan 16 dolar (108 TL), euro alan ise 10 euro (74 TL) kârda.



MERKEZ ALTIN ALIMINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

Öte yandan dünyada altın rezervi artışında 159 tonla 2019’da birinci olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'nin Ocak-Mayıs döneminde de 99,7 tonluk altın alımıyla dünya birinciliğini sürdürdü. TCMB, 2018'de 51.4, 2017'de 85.9 tonluk alım yapmıştı.

TCMB'nin son üç yıldaki net altın alımı 396 tona ulaştı.

Böylece 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla TCMB'nin kendine ait altın rezervi miktar olarak 512,2 tona, değer olarak 28,4 milyar dolara yükseldi.

Altın fiyatları arttıkça altın cinsi borçlanmaya giden Hazine zarar ederken, TCMB'nin rezervi artıyor.

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasını, ABD'nin doları diğer ülkelere finansal baskı yapmak için kullanmasına ve yaptırım tehditlerine karşı hazırlık olarak değerlendiriyor.