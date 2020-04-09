Karantinada hesaplardan 6.04 milyar dolar çıktı

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 3 Nisan ile biten haftada, 27 Mart ile biten haftaya göre 3 milyar 286 milyon dolar azalarak 197 milyar 434 milyon dolardan, 194 milyar 148 milyon dolara geriledi.

VATANDAŞLAR DA SATTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da azalma görüldü. 3 Nisan ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 27 Mart ile biten haftaya göre 2 milyar 169 milyon dolar azalarak 120 milyar 515 milyon dolardan, 118 milyar 346 milyon dolara geriledi.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI DA AZALDI

3 Nisan ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da azaldı. 27 Mart ile biten haftada 227 milyar 584 milyon dolar olan yabancı para mevduatları 3 Nisan ile biten haftada, 3 milyar 660 milyon dolar azalarak 223 milyar 924 milyon dolara geriledi.