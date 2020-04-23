Karantinada içki sektöründe ne oldu?

Türkiye 11 Mart’tan beri karantina altında. Vatandaşların büyük bir bölümü evlerden çıkmazken marketlerde gıda ürünlerine yönelik stok alımları dikkat çekiyor. Perakende noktalarındaki içki satışlarında da ilk vakanın görüldüğü birinci hafta itibarıyla artış yaşandı. Mart ayında devletin alkolden elde ettiği ÖTV gelirinde ciddi yükseliş görüldü.

Türkiye’deki alkollü içki pazarının çok büyük bir bölümünü kontrol eden Mey Diageo CEO’su Levent Kömür sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada karantinada büyük boy rakıya talebin arttığını söylerken cirolarında enflasyon kadar bir artış olduğunu anlatıyor. Kömür ayın 15’inden beri kapalı olan restoran ve barların işlerini oldukça kötü etkilediğini vurguluyor. Buna rağmen alkol tüketiminin düşmemesini ise panik alımlarına bağlıyor ve sektöre asıl yansımalarının önümüzdeki aylardan itibaren olacağını söylüyor.



Restoranların ve barların kapanmasının işlerinin yarısından fazlasını etkilediğini anlatan Kömür hava limanları etkin olmadığı için duty free noktalarından içki alınmadığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kapalı olduğu için bavul ticareti yapılamadığını söylüyor. Kömür, “Bavul ticareti olmayınca ve havalimanları da kapalı olunca marketlerde ve tekel bayilerinde stok alımı yığılması oldu” diye konuştu.

VİSKİLERİN YÜZDE 30'U DUTY FREE'DEN

Türkiye'de bir yılda satılan viskilerin yüzde 30'u duty free noktalarından alınıyor. Kıbrıs'ta vergi oranları da oldukça düşük. Bu kanalların kapanmış olması hazinenin geçen ayki alkolden ÖTV gelirinin artmasında önemli bir rol oynamış olabilir.

ʻʻ Restoranda bir büyük rakıya 220 TL ödeyen bir kişi evine 150 TL'lik yerine 180 TL'lik rakı aldı. Restoranda bir büyük rakıya 220 TL ödeyen bir kişi evine 150 TL'lik yerine 180 TL'lik rakı aldı. Mey Diageo CEO'su Levent Kömür

100'LÜK SATIŞLARI ARTTI

Mey Diageo'nun CEO'su Kömür'nün verdiği bilgilere göre 100'lük rakı grubunun satışının toplam satış içindeki payı karantina sürecinde yüzde 20'den yüzde 25'e çıktı.

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde uygun ücretli rakı talebi yüzde 8'den yüzde 12'ye yükseldi. Kömür, “Meyhanelerin kapanmasıyla içkisini restoranda için insanlar marketlere geldi. Restoranda bir büyük rakıya 220 TL ödeyen bir kişi evine 150 TL'lik yerine 180 TL'lik rakı aldı” diyor.

Restoranlar ve barlar Mart ayının 15'inden bu yana kapalı olmasına rağmen litre bazında tüketilen rakı miktarı hemen hemen aynı! Mey Diageo'nun rakamlarına göre viski tüketiminde de bu alanlar kapalı olmasına rağmen bir kayıp yok.

VERGİ AVANTAJI İÇİN SULU RAKI

Son yıllardaki vergi artışlarının belli bir tüketiciyi rakıdan uzaklaştırdığını söyleyen Kömür, “İnsanların gücü rakıya yetmemeye başladı. Belli bir kitle bu üründen uzaklaştı” diyor. Bu yüzden insanların evde rakı yapmaya başladığını anlatan Kömür, “Tüketici kendince çözümler buldu. Evde etil alkolle karıştırıp buna ‘rakı' dedi. Biz bu ürünlerin sağlıksız olduğunu söylüyorduk ama tüketici buna ‘rakı' diyorsa yapacak bir şey yok” ifadesini kullandı.

Fiyat rekabeti adına şişesinde daha az alkol olan sulandırılmış bir rakı ürününü geçen hafta piyasaya çıkardıklarını söyleyen Kömür, “Şimdi içinden 2.5 duble çıkan 35 cl'lik ve fiyatı 35 TL olan bir ürün çıkardık. Bu ürünü sulu rakı şeklinde satıyoruz. İçinde yüzde 22.5 alkol var. Üzüm alkolünden değil buğday alkolünden üretiliyor. İki tip anason var içinde” ifadelerini kullandı. Mey Diageo'ya sulandırılmış rakı yapma fikrini bir tekel bayii vermiş.

ʻʻ İnsanların gücü rakıya yetmemeye başladı. Belli bir kitle bu üründen uzaklaştı. İnsanların gücü rakıya yetmemeye başladı. Belli bir kitle bu üründen uzaklaştı. Mey Diageo CEO'su Levent Kömür

ÖTV GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ

ÖTV gelirlerindeki artışın sadece alkol tüketiminin artışından kaynaklanmayabileceğini anlatan Kömür, “Mart ayında turizm sezonundan kaynaklı olarak mayıs ve haziran ayları için üretim artırılıyor. Üretim arttığı an da şişelenen ürünün ÖTV'si kesiliyor ve biz bunu bir sonraki ay devlete ödüyoruz” diye konuştu. Corona virüsü sebebiyle talep eğrisine bağlı olarak üretimi neden düşürmediklerini sorduğumuzda Kömür, “Üretimde gaza basmadık, gazı kesemedik” değerlendirmesinde bulundu.