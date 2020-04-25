Karantinada marketlerden Türkiye’de ne alındı dünyada ne alındı?

Corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde milyarlarca insan evlere kapanırken, tüketim alışkanlıklarında da önemli değişimler gözleniyor.

Ipsos Türkiye’nin Hane Tüketim Paneli verileri, Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının resmen açıklandığı 10 Mart tarihinden bu yana en çok tüketilen ürünlerde haftalık bazda da belirgin değişimler olduğunu gösteriyor.

Türkiye’de karantinanın 6. haftası olan ve Ramazan öncesine denk gelen 15-22 Nisan döneminde hızlı tüketim ürünleri olan çorba, et ürünleri, dondurma ve içeceklerde tüketim artışı görüldü.

İLGİLİ HABER Corona virüsü ramazan davulu satışlarını azalttı

RAMAZAN ÖNCESİNDE EN ÇOK ARTIŞ TAHİN VE PEKMEZDE

16-22 Nisan döneminde bir önceki haftaya göre satışı en çok artan ürün yüzde 76 ile tahin-pekmez oldu.

8-15 Nisan haftasında satışı yüzde 98 artan dondurma, 16-22 Nisan haftasında da yüzde 49’luk artış gösterdi. Tereyağı (yüzde 46), hazır çorbalar (yüzde 45), diş fırçaları (yüzde 29), hazır yemekler (yüzde 27) tüketimi artan diğer ürünler oldu.

MAKARNA VE KOLONYA DÜŞÜŞTE, MAYA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ipsos verileri, karantinanın ilk haftalarında vatandaşın hücum edip stokladığı makarna ve kolonya satışlarının son haftalarda düşüşte olduğunu gösteriyor.

Kolonya satışları 16-22 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 42 düşerken, bu dönemde makarna satışlarındaki düşüş yüzde 27 oldu. Makarna satışları haftalık bazda üç haftadır düşüyor. Maya, un ve sirke ise artış hızı düşse de 6 haftadır satışı artan ürünler oldu.

RAMAZANDA ÖĞÜN AZALIYOR SOFRADAKİ ÇEŞİTLİLİK ARTIYOR

Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede “Normalde evde yenen öğün sayısının arttığını söylüyorduk bu dönemde belki öğün azalacak ama sofradaki çeşitlilik artacaktır” dedi.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan öncesindeki haftada hazır çorba, et ve et ürünleri toz şeker ve içecek alımlarının artış gösterdiğini belirten Gedik, “Bu dönemde kişisel bakım ürünlerinden 3. haftada büyümesi yüksek olan diş fırçası ve şampuan tekrar büyüme gösterdi. Bu dönemde tekrar alınmasının ramazan etkisinin yanı sıra bir başka etken de evdeki stok azalması da olabilir” ifadelerini kullandı.

İki haftadır hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması nedeni ile özellikle son gün olan Cuma günlerinde satın alımların arttığını gördüklerini belirten Gedik, “Her ne kadar evde birçok ürün bulunsa da psikolojik etkiden olabilir Cuma günü normalden daha çok alım yapıyoruz.” dedi.

AFGANİSTAN’DA ÇAY, IRAK’TA AYÇEKİRDEĞİ

Euronews’un AFP’den aktardığı bir analize göre ise karantinada farklı ülkeler farklı gıda ürünlerine yönelmiş. Afganistan’da çaya talebin çok fazla olduğu ve stokların eridiği vurgulanıyor. Irak’ta ise ayçiçeği çekirdeğine olan talep artmış.

LİBYA’DA KAĞIT YOK

Libya’da ise bambaşka bir ürün döneminin yıldızı oldu. A4 boyutunda baskı kağıdı tükendi. Çatışmalardan yorgun ülkede halk eğitimi aksatmamaya çalışıyor. Üç çocuğuna evde eğitim veren Nadia Al-Abed adlı bir anne, “Kağıt bitince eşimin kullanılmamış ajandalarını çıkardım. Onlarda ders yapıyoruz artık” diyor.

FRANSA’DA MUTFAKLAR PASTANELERE RAKİP OLDU

Fransa, İspanya, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinde un, çikolata ve maya stoklarında sıkıntı yaşandı. Evlerdeki mutfaklar Fransız pastanelerine rakip oldu, halk marketlerde kek ve ekmek malzemelerini almak için yarıştı. Romanya’da ise hamur işine ilgi o kadar arttı ki durumu insanlar ‘yaş maya kara borsaya düştü’ şeklinde tarif eder oldu. Ekmek ve tatlı yapmak için kullanılan irmik unu Cezayir’de en zor bulunan ürünler arasına girdi.

ARJANTİN’DE YUMURTAYA BÜYÜK ZAM

Arjantin’de ‘peşinden koşulan ürün’ unvanını yumurta kaptı: 30 tanesi 2,35 (16 TL) dolardan satılan yumurtanın fiyatı, salgından sonra aynı adet için 3,52 dolara (24,2 TL) çıktı.