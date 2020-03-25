Kargo şirketlerinden corona önlemleri

Corona virüsü salgını nedeniyle milyonlarca kişi olabildiğince az sokağa çıkmaya çalışırken, kargo şirketlerine talep de arttı. MNG Kargo İcra Kurulu Üyesi Özgün Şahin, e-ticaret alışverişlerinin artmasının da etkisiyle teslimatların geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20 arttığını belirtti.

Birçok vatandaş da, son dönemde kargo teslimatlarında ciddi gecikme olduğunu ifade ediyor.

MNG Kargo ile Aras Kargo, corona virüsüne karşı aldıkları önlemleri, bugün yaptıkları açıklamalarla kamuoyuna duyurdu.

TEMASSIZ TESLİMAT YAPILIYOR

MNG Kargo’nun duyurduğu önlemler şöyle:

* Tüm kargolar aktarma merkezlerinde dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor. Bu da kargoları 30 gün boyunca koruyor.

* Kargolar evlerden alınıp gideceği adrese bırakılıyor, temassız teslimat uygulaması yapılıyor.

* Dağıtım personelleri, maske takıp eldiven kullanıyor.

* 1-5, 6-15 ve 16-30 kg/desi kargolar tüm Türkiye’ye SMS ve ambalaj dahil sabit fiyatla taşınıyor. 15 Nisan'a kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için saat 14.00'a kadar 0850 22 06 06 numaralı #evdekal hattını arayarak adrese kurye çağırmak gerekiyor.

* Personel, müşterilerden alınması zorunlu olan bilgileri manuel olarak yazmak yerine, kimlik ve sürücü belgelerinde yer alan barkodları el terminalleriyle okutuyor.

ARAS KARGO’DAN 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÜCRETSİZ TAŞIMA

Aras Kargo, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü müşterilerinin gönderilerini ücret almadan teslim alıp adresine göndermeye başladığını duyurdu.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin EVDEKAL yazıp bir boşluk bırakarak AD-SOYAD-T.C KİMLİK NO-DOĞUM YILI bilgilerini eksiksiz olarak doldurup 2552'ye SMS göndermesi ve aldığı kodu kimliği ile beraber Aras Kargo kuryesine bildirmesi gerekiyor. 0-15 kg arası kargolar için geçerli olan kampanya, haftada en fazla iki adet kargo gönderimini kapsıyor.

Aras Kargo ayrıca, virüsle ilgili şu önlemleri aldıklarını açıkladı:

* Kargo alımları ve teslimatlarında müşterilerle kuryeler arasında Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde en az 1 metre mesafe bırakmaya özen gösteriliyor.

* Şube içine en fazla 3 müşteri alınıyor, aralarında mesafe bırakmaları için sözlü ve şubelerdeki bilgilendirme afişleriyle yazılı bilgi veriliyor. Önerilen mesafenin bırakılması için zemin uyarı bantları yerleştirildi.

* Tüm birimlerimizde el dezenfektanları bulunuyor. Maske ve tek kullanımlık eldivenin kuryelerin gerekli durumlarda kullanması için tedarik ve bilgilendirme yapılıyor.

* Kargo tesliminde temassız teslimata dikkat ediliyor.

* T.C kimlik kartları çipli ise temassız okutuyor, eski tip kimlikse, kimliği uzaktan kontrol edip isim soy isim alınıyor.

* Tüm şubeler ve araç içleri gerekli aralıklarla dezenfekte ediliyor.