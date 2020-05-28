Karpuz ithalatında vergi artışı üreticiyi sevindirdi

Türkiye'ye İran’dan ithal edilen karpuzun vergisinin ton başına 75 dolardan 300 dolara çıkartılması kararı karpuz üreticilerini sevindirdi.

“KARAR GEÇ ALINDI AMA OLUMLU”

İthal edilen ürün vergilerinin sadece karpuzda değil bütün ürünlerde artırılması gerektiğini belirten Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, “Diyarbakır karpuzu ülkemizde tanınan bir ürün, aynı şekilde Adana karpuzu da. Ancak karpuz üreticileri ithal karpuzla mücadele edemiyordu, bundan dolayı da üretimi bırakıyordu” dedi.

“İran karpuzunun vergisinin yükseltilmesini yerli üreticimiz açısından doğru buluyorum. Ancak bu karar üretici açısında geç alınmış bir karar çünkü devletimizin kendi çiftçi ve üreticisini desteklemesi ve koruması lazım” diyen İskenderoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Bunun yolu da ithal ürünlerin sınırlandırılması ve yerli üreticinin desteklenmesinden geçiyor. Karpuz ithalatı vergilerinin yükseltilmesi kararının karpuz üreticilerinin ikinci ürünlerine olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü bu karar üreticilerin ekim yapmasını teşvik edeceğine inanıyorum.”

“İRAN KARPUZUNDAN DOLAYI ÜRÜNLER TARLADA KALMIŞTI”

İran'dan ithal edilen karpuzdan dolayı birçok üreticinin ürünün tarlada kaldığını hatırlatan karpuz üreticisi Mustafa Şeker, ”İthal karpuz vergisinin yükseltilmesi kararı biz üreticiler adına çok güzel bir karar. Yaşanan haksız rekabetten dolayı ektiğimiz karpuz tarlada kalıyor ve bundan dolayı üretici olarak zarara uğruyorduk” dedi.

Geçen sene ektiği karpuzları fiyatı ucuz olduğu için satamadığını ve hepsinin tarlada çürüyüp gittiğini söyleyen Şeker, “Corona virüsü de bu dönem üreticiyi olumsuz bir şekilde etkilemişti. İthalat vergisinin yükseltilmesinin bir nebzede olsa çiftçiye olumlu yansıyacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“VERDİĞİMİZ EMEĞİN KARŞILIĞINI ALAMIYORDUK, KARAR SEVİNDİRİCİ”

Bölgedeki vatandaşların tarım ve hayvancılık sektöründen geçindiğini ifade eden çiftçi Davut Kaya, bu sene karpuz ekmediklerini, verimin düşük olduğunu ve para kazanamadıklarını belirterek “İthalat vergisinin yükseltilmesi karpuz üreticisi için olumlu bir gelişme” dedi.

Van Ziraat Odası Genel Sekreteri Tayfur Kartal, ithal karpuzda verginin artışını olumlu karşıladıklarını dile getirdi.