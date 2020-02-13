Karşılıksız çek sayısı 542 bine ulaştı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen yaptığı yazılı açıklamada karşılıksız çeklerden dolayı mağdur olan esnaf sayısının 200 bine ulaştığını söyledi. Başevirgen, “Partimizin konu ile ilgili vermiş olduğu kanun teklifi aylardır Meclis Başkanlığında bekliyor. Bir an önce ele alınarak bu mağduriyetler giderilmelidir. Bu konunun yakından takipçisi olacağız” dedi.

KARŞILIKSIZ ÇEK SAYISI 542 BİN

TBMM’de 5941 sayısı çek kanununu mağduru esnafın sıkıntısını gündeme getiren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ekonomide yaşanan olumsuz dalgalanmalar sebebiyle karşılıksız çek sayısının rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

CHP’li Başevirgen, şu ifadeleri kullandı; “Ödenmeyen çek sayısı 542 bine dayandı. 2019 yılının Mart ayında karşılıksız çek mağduru esnaf sayısı 126 bin iken, bu sayı 2019 yılı Haziran ayında 180 bin, 2019 Kasım ayında ise 200 bine ulaşmıştır. Hem aldığı çeki karşılıksız çıkanlar hem de kendi alacağını tahsil edemediği için yazdığı çek karşılıksız çıkanlar hapis cezası ile karşı kaşıya kalıyor.”

“PARA BORCUNDAN DOLAYI HAPİS CEZASI HUKUKA AYKIRIDIR”

Ekonomik sebeplerle verilecek cezaların evrensel hukuk normlarına göre yine ekonomik olması gerektiğini belirten Başevirgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasamızın 38. Maddesi hiç kimsenin sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmediği için özgürlüğünden alıkonulamayacağını öngörürken diyor. Çek Kanunu ‘Bir kimsenin yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getiremediği için özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı kuralına uyuyorum ve hapis değil, adli para cezası öngörüyorum, ama bu adli para cezasını ödemezsen, hapis cezası alırsın’ diyor.

“Para borcundan dolayı hapis cezası hukuka aykırıdır. Esnafımız suçlu değil borçlu. Çek yüzünden hapis cezası vermek adaletsizliktir ve Anayasa’ya aykırıdır.”

“ÇALIŞAMIYOR, KAÇAK YAŞIYOR, AİLELERİNE BAKAMIYORLAR”

Daha önce hiç adliye ve karakol yüzü görmemiş esnafın karşılıksız çeklerden dolayı özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı kaydeden Başevirgen, “Şu anda neredeyse 10 binin üzerinde esnafımız 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Birçok esnafımız ise hapis cezası alırken, çalışamıyor, kaçak yaşıyor ve ailelerine bakamıyor. Esnafın yeri ticarethanesinin başıdır. Borç hapiste ödenmez” ifadelerini kullandı.