Kaşıbeyaz konkordatodan çıktı

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 65 seneyi aşkın bir sürede kurucusu Ahmet Kaşıbeyaz öncülüğünde Aksaray'da küçük bir dükkanda bir başarı serüveni olarak yolculuğuna başlamıştı. Yıllar içerisinde Florya'da yiyecek ve içecek sektöründe lider ve milli bir değer olan marka haline gelmişti. Bugün sektörünün öncü markalarından biri olan Kaşıbeyaz, 2018 Eylül'de

2018 yılının eylül ayında maddi sıkıntılar sebebiyle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat eden Kaşıbeyaz bugün verilen mahkeme kararı ile konkordatodan çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz: “Tüm bu süreç boyunca 7 şubede, yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlamaya devam ettik. Kaliteden ödün vermeden misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verdik. Baklava imalathanemizi, yeniden üretim yapmak üzere açtık” diyor.

Kaşıbeyaz'ın biri Ankara'da dördü İstanbul'da toplam 5 restoranı bulunuyor.

OĞLU RESTORANI AYIRDI

Kaşıbeyaz’ın sahibi Ahmet Kaşıbeyaz konkordato başvurusu yaptı ama oğlu Ali Suat Kaşıbeyaz, yeni şirket kurarak Yeniköy Kaşıbeyaz’ı şirketten ayırdı. Haziran ayında bir de çatı şirket kurdu.