Kasımda dış ticaret açığı 5.07 milyar dolar

Kasım ayında Genel Ticaret Sistemine göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 oranında azalarak 16 milyar 88 milyon dolar oldu.

İthalat ise yüzde 16,07 oranında artarak 21 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, aynı ayda dış ticaret dengesi 5,07 milyar dolar açık verdi.

Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76 olurken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,3 seviyesine yükselmiştir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, “Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse de ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini gösterirken, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir.” ifadelerini kullandı.