Kasımda kartı ödemeler arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2020 yılının kasım ayına ilişkin verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, kasım ayı sonunda Türkiye’de 75,3 milyon adet kredi kartı, 185 milyon adet banka kartı kullanılıyor.

2019 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 8’lik, banka kartı adedinde ise yüzde 13’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 260 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış gösterdi.

KARTLI ÖDEMELER YÜZDE 23 BÜYÜDÜ

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında toplam 109 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 90,7 milyar TL’sinde kredi kartları, 18,3 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 43 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 20 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 23 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI ARTTI

İnternetten kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilen en önemli ödeme araçlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle kasım ayında farklı günlerde mağazalar ve e-ticaret siteleri tarafından uygulanan indirimlerle beraber internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 gibi yüksek bir artışla 29 milyar TL’yi geçti.

İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl kasım ayında yüzde 20 iken, bu yıl yüzde 26’ya ulaştı; yani bu yıl kasım ayında her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti.