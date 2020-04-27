Katar corona virüsü yatırım planını hazırladı

320 milyar dolarlık Katar Yatırım Otoritesi (QIA), corona virüsü salgınını fırsata çevirmek istiyor. Maliye Bakanı Ali Sharif al-Emadi, sağlık ve teknoloji endüstrilerine yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

Katar, gözünü sağlık ve teknoloji alanlarında yapacağı yatırımlara dikti. Maliye Bakanı Ali Sharif al-Emadi, ülkenin varlık fonu olan Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA) 320 milyar doları olduğunu söyleyerek, corona virüsü salgını sırasında ekonomide yaşanan dalgalanmayı ‘yatırım fırsatı' olarak kullanacaklarını ifade etti.

Financial Times'a konuşan Bakan al-Emadi, “QIA, farklı sektörlere yatırım yapmak için arayışta. Özellikle de sağlık ve teknoloji endüstrisine. Corona virüsü salgınının olumsuz etkilerine rağmen, uzun vadede dayanıklı kalacak iş alanlarıyla ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN STRATEJİLERİ AYNI

Petrolden büyük gelir elde eden diğer Suudi Arabistan ve Abu-Dhabi'nin varlık fonları gibi Katarlılar da salgın nedeniyle yaşanan ekonomik kaosu, yatırım ve alım fırsatı olarak görüyor.

Suudi Arabistan Varlık Fonu, salgın sırasında fiyatları düşen Carnival, Royal Dutch Shell, Total, Repsol ve Eni gibi şirketlerin hisselerinden satın aldı. Ayrıca İngiltere Premier Lig kulüplerinden Newcastle da 300 milyon pound karşılığında Suudiler'in olmak üzere.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarının dibe vurması, geliri bu alanlara bağlı olan tüm ülkeler gibi Katar'ı da derinden etkiledi. Ancak dünyanın kişi başına düşen geliri en yüksek ülkesi olan Katar, ekonomik fırtınayı dindirecek finansal güce sahip.

YEREL ŞİRKETLERE DESTEK SINIRSIZ

Doha Yönetimi, 21 milyar dolarlık destek paketi açıkladı. Bakan al-Emadi, “Yerel yardım ve yatırımlar farklı fonlar tarafından yapılıyor. QIA'nın ana odağı uluslararası yatırımlar. Şu an çok aktifler. Eminim, şu anki ortamda yeni yatırım fırsatları doğacaktır” diye konuştu.

Ali Sharif al-Emadi, yerel şirketlere sağlayacakları desteğin sınırı olmadığını söyledi. Ayrıca salgın nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Katar Hava Yolları'nın ülke için çok önemli olduğunu ve her türlü desteğin sağlanacağını belirtti. Bakan, son olarak 2022 Dünya Kupası için yapılan hazırlıkların da aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

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