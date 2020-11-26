Katar Haliç’e de ortak oluyor

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısında Katar ile Türkiye arasında Haliç Altın Boynuz projesine ilişkin işbirliği anlaşması da imzalandı.

Haliçport olarak projenin ihalesini 2013 yılında 1.3 milyar dolar bedelle Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince almıştı.

Proje, 250 dönümlük alanda 70’er yat kapasiteli iki yat limanı, 400’er oda kapasiteli iki 5 yıldızlı otel, 1000 kişilik cami, AVM ve otoparkın inşa edilmesi, bu yapıların dört yılı yapım süresi olmak üzere 45 yıllığına özel sektör tarafından işletilmesini kapsıyor.

Haliç projesi uzun zaman İstanbul gündeminde tartışmalara neden olmuştu.

Fettah Tamince’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Sembol Uluslararası Yatırım Tarım Peyzaj İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş'nin yan kuruluşu olan Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. ve Haliç Altın Boynuz A.Ş. ortak girişimi Haliç projesini üstlenmişti.

Katar devletinin proje kapsamında bu şirketlerle işbirliğine gitmesi bekleniyor.