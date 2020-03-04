Kayıp kaçak bedeli geri alınamayacak

Elektrik faturalarının kayıp kaçak bedeli Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir karar ile tekrar gündeme geldi.

Yargıtay’ın kararında Muğla Marmaris’te bir vatandaşın elektrik faturalarına yansıtılan kayıp kaçak bedelinin iadesi için Marmaris Tüketici Halem Heyeti Başkanlığı’na yaptığı başvuru hatırlatıldı.

Söz konusu davada 298 lira tutarındaki kayıp kaçak bedelinin vatandaşa iade edildiği belirtildi. Bunun üzerine Elektrik Perakende Şirketi de karşı dava açarak heyetin aldığı kararın iptalini istedi.

Yerel mahkeme ise 298 liranın hukuka aykırı şekilde alındığına karar vererek, hakem heyeti kararının iptali istediğini kabul etmedi.

Yargıtay kararında “Yargılama sırasında yürürlüğe giren geçmişe etkili 6719 sayılı kanun ile yaşılan değişikliklerin, kanunun 17.06.2016 tarihli yüğrürlük tarihinden önceki dönemde geçerli olan EPDK kararlarına dayanılarak tahsil edilmiş bedelleri hukuka uygun hale getirdiği anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

Bu durumda mahkemece yargılama sırasında yürürlüğe giren yasaa değişikliği nedeniyle hukuka uyögun hale gelen kayıp kaçak bedellerine ilişkin tahsilatın davalı tüketiciye iadesine karar verilemeyeceği gözetilerek davacı tarafında açtığı Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline yönelik davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.