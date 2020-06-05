Kayısıda düşük rekolte beklentisi

Her yıl dünyanın farklı ülkelerine gerçekleştirilen kuru kayısı ihracatında açık ara lider konumunda yer alan Malatya'da yeni mahsulde hasat dönemi yaklaşıyor. Ancak bu yıl çiçeklenme döneminde yaşanan dolu ve zirai don hadiseleri nedeniyle birçok bölgede kayısının etkilendiğini biliniyor.



TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, düzenlediği basın toplantısı ile her yıl olduğu gibi 2020 yılında da yine küresel ısınma neticesinde iklim değişikliklerinin yaşanması nedeniyle aşırı yağışlar, zirai don ve bazı zirai hastalıklar nedeniyle kayısıda bu yıl düşük rekolte beklendiğini söyledi.

Bu durumun kayısı fiyatlarında bir artışa neden olacağını da ifade eden Kılınç, “Tarım Bakanlığımızın bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığı ile yapacağı destekleme alımı ve taban fiyatı açıklaması ile kayısımız hak ettiği değeri bulacak. Borç yükü altında ezilen kayısı üreticimiz inşallah bir nefes alacaktır. Yıllardır kayısı üzerinde oynanan oyunlar ve spekülasyonlar sonucu 3,5 dolara ihraç edilen ürünümüz çiftçiden 1,5 dolardan alınıyor. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamayıp her yıl zarar ederken 100 bin ton ihraç edilen kuru kayısının bedelinin yarısı dahi emek çeken üreticiye yansıtılmadı. Üreten emeğinin karşılığını alabilmelidir” dedi. (İHA)