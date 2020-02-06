Kaza sonrası Pegasus hisselerinde düşüş

Pegasus hisseleri ilk işlemlerde yüzde 6,56 düşüşle açıldıktan sonra saat 10.56’da yzde 4.21 kayıpla 71.6 liradan işlem görüyor.
Pegasus Havayolları’na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarken; üç kişi hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı.
Oyak Yatırım’ın sabah notunda, dünkü kazanın hisse üzerinde negatif etki yaratabileceğine işaret edildi.
Pegasus, bugün saat 1300’te bir basın toplantısı düzenleyecek. (REUTERS)