Kazanan var, kaybeden çok

COVİD-19 salgını tüm dünyada dengeleri değiştirdi. Daha az sakız çiğniyoruz, lens takmıyoruz ve takım elbise almamıza bile gerek kalmadı. Ama kahve makinesi ve elektrikli bisikletler şart oldu. Bahçe işleriyle dikiş-nakışa merak saranlar da arttı. Salgın döneminde “Müşterilerin davranışları temelden değişti” diyen Alman Piyasa Araştırma Merkezi (GFK) sektörleri mercek altına aldı. Çok farklı sonuçların çıktığı araştırmaya göre işte kazanan ve kaybedenler…

BAKIM ÜRÜNLERİ UÇTU

– Kişisel hijyen ürünleri: En büyük artış bu alanda. Bakım ve temizlik malzemeleri, maskeler, dezenfeksiyonlar. Bu tür ürünlerin satışlarındaki artış oranı yüzde 68.

– Puzzle ve bulmaca: Bu alanda işletmeler ve oyuncakçılar memnun. Çünkü, insanlar evde daha fazla vakit geçiriyor. Yap-bozlar veya bulmacalar artık daha çok rağbet görüyor. Puzzle satışları yüzde 26 arttı.

– Bahçe mobilyaları: Homeoffice çalışanlar bahçesini düzenliyor. Yeni mobilyalar alınıyor. Bahçe mobilya satışları yüzde 22 arttı. Bahçe oyuncakları satışları yüzde 53 yükseldi.

– Büro malzemeleri: Evden çalışanlar masa-sandalye gibi büro mobilyalarına ihtiyaç duydu. Artış yüzde 46'yı buldu. Boya satışlarında yüzde 25 ve polyester mobilyalarda yüzde 17.8'lik artış var.

– Kumaş, dikiş-nakış: Ninelerimiz ve annelerimizin yaptığı gibi, dikiş-nakışa merak saranlar da az değil. Kendi perdesini, elbisesini ya da çeşitli giysilerini dikenler, yüzde 38'lik bir artış sağladı.

– Kahve makinesi ve bisikletler: Almanya'da kahve makinesi satışları yüzde 20 yükseldi. Normal bisiklete rağbet arttı. Elektrikli bisikletlerin satışı da yüzde 18 yükseldi.

TAKIM ELBİSE SATIŞI DİPTE

– Takım elbise ve ceket: Coronanın en çok kaybettiren ürünü erkek takım elbiseleri ve ceketleri oldu. Evde kalanlar, homeoffice çalışanlar rahat giysileri tercih etti. Kayıp yüzde 56'yı buldu.

– Bavul ve çantalar: Ülkeler kapandı. Seyahatler düştü ve dolayısıyla bavul ile kabin boy seyahat çantaları da dip yaptı. Bunların satışlarındaki düşüş yüzde 55.

– Navigasyon aletleri: Buradaki düşüş şaşırtıcı. Avrupa içinde çok sayıda aracın artık komşu ülkelere mecbur kalmadıkça gitmemesi, düşüşün bir nedeni. Satışlarda düşüş yüzde 49.

– Dijital kamera, fotoğraf makinesi: Fotoğraf sektörü cep telefonları ile farklı bir alana kayarken, diğer yandan corona ile ağır darbe yedi. Dijital fotoğraf makinesi satışı yüzde 36 indi.

– Lens, bakım ürünü ve sakız: Kişisel bakım ürünleri de kaybetti. Bu alandaki kayıp yüzde 34'e ulaştı. Traş malzemeleri yüzde 6.4 kaybetti, sakız satışları yüzde 11.5 indi.

– Kadın elbiseleri, kostüm ve ayakkabı: Kadın elbiseleri, tek ceket, balo kıyafetleri gibi ürünler yüzde 33, kadın ayakkabıları yüzde 29 kaybetti. Parfüm yüzde 10.9, manikür setleri yüzde 15.1 düştü.