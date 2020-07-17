Kent Gıda hisselerinde olağan dışı hareket devam ediyor

Borsa İstanbul’da küçük ve orta büyüklükte ya da halka açıklık oranı düşük bazı şirketlerin hisselerinde olağan dışı fiyat hareketleri görülmeye devam ediyor. Bu şirketlerden biri olan Kent Gıda hisse değeri, son üç ayda yüzde 634 artış kaydetti.

Piyasa değeri 39,8 milyar TL’ye (5,7 milyar dolar) ulaşan Kent Gıda, BİST 100 endeksindeki Aselsan’ı geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Ancak halka açıklık oranı yüzde 0,54 olan Kent Gıda, Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan BİST 100 endeksinde yer almıyor.

PİYASA DEĞERİ DEFTER DEĞERİNİN 79,5 KATI

Kent Gıda’nın piyasa değeri, defter değerinin tam 79,5 katı gibi astronomik bir seviyeye yükselmiş durumda. Bu rakam Borsa İstanbul’un en değerli iki şirketi Koç Holding’de 1,1, BİM’de ise 9,9.

Hisse değerlemesi açısından önemli bir gösterge olan fiyat kazanç oranında (F/K) da Kent Gıda olağan dışı seviyelere yükseldi. BİST 100 şirketlerinde fiyat kazanç oranı ortalaması 9,6 iken, geri kalan hisselerde (BİSTTUM-100) bu oran 74 seviyelerinde. Kent Gıda’da ise fiyat kazanç oranı bugün 672’ye yükseldi.

TEDBİR KARARI ALINMIŞTI

9 Temmuz’da Borsa İstanbul tarafından Kent Gıda hisseleri için tedbir kararı alınmıştı. KAP’a yapılan açıklamada, “Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır” ifadeleri yer almıştı.

Borsa İstanbul ayrıca, 2 Temmuz’da Kent Gıda’ya gönderdiği yazıyla olağan dışı fiyat hareketlerine ilişkin açıklama talep etmişti. Söz konusu yazıya ilişkin 3 Temmuz’da Kent Gıda tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 02.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-2830 Sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklama yapılması talep edilmiştir.

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.”

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UZMANLAR KÜÇÜK YATIRIMCILARI UYARIYOR

Türkiye'de de 2019'u 114 bin 425 puanla kapatan BİST 100 endeksi, 21 Ocak'ta 123 bin seviyeleriyle rekor kırdıktan sonra 23 Mart'ta 84 bin seviyelerini görmüştü. Bugün itibarıyla endeks 119 bin puan seviyelerinde hareket ediyor.

Ancak asıl hareket BİST 100 dışındaki küçük ve orta ölçekli şirket hisselerinde görülüyor.

Sozcu.com.tr'ye konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü'nden Doç. Dr. Hakkı Öztürk ve Yeditepe Üniversitesi'nden Dr. Caner Özdurak, dünyada ve Türkiye'de faizlerdeki düşüşün, merkez bankalarının parasal genişleme adımlarının ve banka kredileri hacmindeki yükselişin borsalarda harekette etkili olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, özellikle küçük yatırımcıları olağan dışı fiyat hareketleri ve sosyal medya manipülasyonları konusunda uyarıyor.