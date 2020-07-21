Kent Gıda hisselerinde olağan dışı yükseliş: Borsanın en değerli şirketi oldu

Borsa İstanbul’da (BIST) 100 Endeksi, dün yükselişle kapandıktan sonra güne 120 bin seviyesinin üzerinde başladı. BIST Tüm Endeksi de dün 130 bin üzerinde puanla rekor seviyede kapanırken, bugüne de yükselişle başladı.

Corona virüsü vaka sayıları ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde artmasına rağmen hükümetlerin parasal ve mali teşvik adımları birçok ülkede borsa endekslerinin reel ekonomiden daha hızlı toparlanmasını beraberinde getirdi.

Borsa İstanbul’da Mart ayındaki dip noktasına göre toparlanma olsa da, yabancı oranı yüzde 49,1 ile tarihi düşük seviyelere gerilemiş durumda. Sene başında bu oran yüzde 65 seviyelerindeydi. Borsadaki yükseliş, mevduat ve kredi faizlerindeki düşüşle birlikte artan yerli yatırımcı ilgisiyle sağlandı.

4 AYDA YÜZDE 1167 DEĞERLENDİ

Öte yandan, Borsa İstanbul'da küçük ve orta büyüklükte ya da halka açıklık oranı düşük bazı şirketlerin hisselerinde olağan dışı fiyat hareketleri görülmeye devam ediyor. Bu şirketlerden biri olan Kent Gıda hisse değeri, bugün de yüzde 10 arttı ve şirketin piyasa değeri 48 milyar TL’ye ulaşarak Borsa İstanbul’un en değerli şirketi haline geldi.

Bugün Koç Holding’i de aşarak en değerli şirket unvanını alan Kent Gıda’nın hisseleri 19 Mart-21 Temmuz döneminde yüzde 1167’lik olağan dışı değer artışına imza attı.

Halka açıklık oranı yüzde 0,54 olan Kent Gıda, Borsa İstanbul'da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan BİST 100 endeksinde yer almıyor.

PİYASA DEĞERİ DEFTER DEĞERİNİN 96 KATI

Kent Gıda'nın piyasa değeri, defter değerinin tam 96 katı gibi astronomik bir seviyeye yükselmiş durumda. Bu rakam Borsa İstanbul'un en değerli iki şirketi Koç Holding'de 1,1, BİM'de ise 9,3.

Hisse değerlemesi açısından önemli bir gösterge olan fiyat kazanç oranında (F/K) da Kent Gıda olağan dışı seviyelere yükseldi. BİST 100 şirketlerinde fiyat kazanç oranı ortalaması 9,6 iken, geri kalan hisselerde (BİSTTUM-100) bu oran 74 seviyelerinde. Kent Gıda'da ise fiyat kazanç oranı bugün 813'e yükseldi.

TEDBİR KARARI ALINMIŞTI

9 Temmuz'da Borsa İstanbul tarafından Kent Gıda hisseleri için tedbir kararı alınmıştı. KAP'a yapılan açıklamada, “Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KENT payında 10/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır” ifadeleri yer almıştı.

Borsa İstanbul ayrıca, 2 Temmuz'da Kent Gıda'ya gönderdiği yazıyla olağan dışı fiyat hareketlerine ilişkin açıklama talep etmişti. Söz konusu yazıya ilişkin 3 Temmuz'da Kent Gıda tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 02.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-2830 Sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.”