KESK yeni ekonomi paketini değerlendirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bugün yeni ekonomik tedbirleri içeren 15 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Aysun Gezen yeni ekonomik tedbir paketini Sözcü'ye değerlendirdi.

Genel Başkan Gezen, “Yasa taslağının sunulmasında en erken tedbir alan ülke olduğumuz belirtiliyor fakat maalesef alınan tedbirlerin eksikliklerinden, çalışmanın hala sürmesinden ve evde kal çağrılarına uygun düzenlemeler yapılmamasından dolayı vaka artış hızında da ilk sıralardayız.

Üstelik TTB ve SES'in dikkat çektiği üzere Covid-19 vakalarıyla ilgili tutulan bilgilerde de kimi problemler var. Olumsuz etkileri en aza indirmek için alındığı söylenen tedbirler maalesef yeterli değil. Bunun yanı sıra ekonomik önlemler paketine genel olarak baktığımızda yine çalışmayı zorunlu hizmet ve üretim dışındaki alanlarda tamamen durduracak ve çalışanları koruyacak önlemler yok” dedi.

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“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURMAYACAKLAR”

Ücretsiz izin uygulamasından vazgeçilmediğini ifade eden Gezen, “Günlerdir DİSK ve KESK gibi konfederasyonların vurgu yaptığı ve karşı çıktığı işveren tarafından ücretsiz izin verilmesinin yasaya sokulmasından, işçinin günlük 39,24 TL ücretle sefalet ücretine mahkum bırakılmasından geri adım atılmamış maalesef. Yasa bu haliyle geçerse işverenler kısa çalışma ödeneğine başvurmayı tercih etmeyecektir kesinlikle. Bu da işçilerin sefalet ücretiyle kendi istekleri dışında ücretsiz izne yollanması demek.” açıklamasında bulundu.

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“HAK KAYBI YARATACAK”

Emekçiler arasından hak kaybı yaratacak düzenlemelerin torba yasada olduğunu söyleyen Gezen şöyle konuştu:

“Ciddi hak kayıpları da yaratacak. Salgından istifade işverenlerin uzun süredir talep ettiği ve emekçiler açısından hak kaybı yaratacak düzenlemeleri torba yasa ile hayata geçirmek istiyorlar. Varlık fonu bünyesinde alt fonlar ve şirketler kurulduğunda ciddi muafiyetler getiriliyor ve zaten denetlenemeyen bu fonun rapor yayınlama tarihleri erteleniyor.

Ve yine tüm alanlarda çalışma sürdüğü halde sendikaların toplu iş sözleşmesi yapması, uyuşmazlıktan kaynaklı grev ve lokavt uygulamaları da durdurulmuş, çalışma sürerken sendikaların faaliyetlerinin ve özellikle de varlık nedenlerinin durdurulması kölece çalışma düzenine, hak kayıplarına karşı tüm mücadele araçlarının da elinden alınması demek aynı zamanda.”

“BEKLENEN ÖNLEMLER YOK”

Sendikaların beklediği önlemlerin yeni pakette yer almadığını belirten Gezen, “Bu ekonomik pakette işten çıkarmaların gerçek anlamda yasaklanması, zorunlu alanlar dışında herkes için ücretli izin uygulamasını hayata geçirecek hiçbir önlem yok. Bu pakette işsizler, güvencesizler için, göçmenler için hiçbir önlem yok.

Bu pakette kadınların taleplerine yönelik hiçbir önlem yok. Bu pakette sağlık çalışanlarının taleplerini karşılamaya dönük hiçbir şey yok. Dolayısıyla salgınla gerçek bir mücadele için son derece eksik, sendikalara, işçilere rağmen ve yeni hak kayıpları doğuracak bir yasa teklifi ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.