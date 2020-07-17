Kıdem tazminatı düzenlemesi rafa kalktı iddiası

Kıdem tazminatı sistemi yerine bir fon kurulması önerisiyle başlayan çalışmalar kapsamında gündeme gelen, tarafların görüşlerinin alınacağı sürecin durduğu iddia edildi. Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre; tarafların teklifi olarak ortaya atılan, tarafların önereceği bilim insanlarının çalışma yapması yönünde başlatılan girişimden vazgeçildi. Herhangi bir kurul oluşturulmadı.

Görüşlerine başvurduğumuz işçi ve işveren tarafı temsilcileri de mevcut önerinin yeniden gündeme gelmesini beklemediklerini vurguladılar. Daha önce TBMM’nin yeni çalışma döneminde bu yönde bir girişim olabileceği ihtimalinden söz ediliyordu.

Öte yandan, işsizlik sigortası fonu kesintisinin artırılmasına yönelik hazırlığın da kısa vadede gündemde olmadığı ancak hükümetin istihdamı koruma ve artırma amaçlı faaliyetlerin kaynak ihtiyacı nedeniyle ihtimal dışı bırakmadığı kaydedildi.

MEMNUN OLAN TARAF YOK

Çalışma hayatının gündemini uzun süredir oluşturan kıdem tazminatının yerine fon kurulması tartışmalarında suların durulması bekleniyor. İşçi kesiminde eylemlere de neden olan, işveren kesiminin de hoşnutsuzluğunu dile getirdiği önerinin ardından, tarafların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda da konu belirsiz bırakılmıştı. O toplantıda kararlaştırılan bilim kurulunun ise gündemden düştüğü öğrenildi.

Tarafların önerisiyle Cumhurbaşkanlığı ekibinin de katkı vereceği, teknik kişilerden oluşan bir kurul oluşturulması ve konunun tartışılması, mümkünse yeni öneriler geliştirilmesi söz konusu edilmişti. İşçi kanadından bazı konfederasyonlar, önerinin ilgili bakanlıklarca ısrarla sahiplenileceği ihtimaline dayalı olarak tutumlarını sertleştirmişti. Gelinen aşamada bilim kuruluna yönelik tarafların hiçbirinin herhangi bir adım atmadığı ve önerinin gündemden düşürüldüğü kaydedildi.

Bilgi veren kaynaklar, bunda kıdem tazminatı yerine fon kurulması önerisinin sonbahar aylarında da gündeme getirilmesinden vazgeçilmesinin söz konusu olduğunu, TBMM yeni çalışma döneminde önerinin tekrarlanmasının “düşük bir ihtimal” haline geldiğini belirttiler.

PRİM ARTIŞI GÜNDEMDE

Diğer yandan, işveren kesiminin tepkilerine neden olan işsizlik sigortası işveren payının yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkarılması önerisinin ise gündemdeki yerini koruduğu belirtildi. İşsizlik sigortası fonu, salgın döneminde ve sonrasında istihdamı koruma ve sosyal destek amaçlı olarak ciddi kullanıma sahne oldu. Gelecek dönemde de hem istihdamın korunması, hem de artırılması yönünde politika ihtiyacının süreceği, kaynak oluşturmak amacıyla da işsizlik sigortası fonuna ilave para girişine ihtiyaç olacağı vurgulandı. İşsizlik sigortası işveren payının yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkarılmasına yönelik resmi bir taslak hazırlanmamış ve kamuoyuna tartışma amaçlı olarak yansıtılmıştı. İşveren kuruluşları bu artışa itiraz ediyor.