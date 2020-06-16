Kıdem tazminatı düzenlemesinde neler olacak? Çalışanların kıdem tazminatları etkilenecek mi?

Kıdem tazminatında kesinti yapılmasını içeren düzenleme tepki çekmeye devam ediyor. Çalışanların kıdem tazminatında üçte bir oranında kesinti yapılmasını içeren yeni düzenleme hükümet ve sendikalar tarafından görüşüldü. İşçi ve işveren sendikalarının düzenlemeye sıcak bakmadığı biliniyor. İşte yeni kıdem tazminatı düzenlemesi hakkında bilinenler.

KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİNDE NELER ETKİLENECEK??

Tamamlayıcı Emeklilik Düzenlemesi çalışanların kıdem tazminatı için iş verenin aylık ayırdığı primin bir kısmının bir fonda toplanması düzenlemesine verilen isim. Düzenlemeye göre işçinin kıdem tazminatını oluşturan aylık brüt maaşın yüzde 8,33’lük kısmının yüzde 3’ten bir miktar fazlası oluşturulacak fona aktarılacak. Yani işçinin 11 günlük kıdemi devlet fonuna aktarılırken kalan 19 günlük kıdeminin sorumlusu yine işveren olacak. Üzerinde durulan başka bir formüle göre ise çalışanın katkı zorunluluğu olmadığı seçenekli bir formül üzerinde duruluyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN?

Yeni kıdem tazminatı düzenlemesinin 2021 yılından önce yürürlüğe girmesi beklenmiyor.

MEVCUT ÇALIŞANLAR ETKİLENECEK Mİ?

Sistemin mevcut çalışanların kıdem tazminatı haklarını etkilemesi beklenmiyor. Düzenlemenin yeni işe girenleri kapsaması üzerinde duruluyor.

Düzenlemede en fazla tepki çeken unsurlardan biri işten kovulan vatandaşın kıdem tazminatının ilgili kısmını çekmeye 60 yaşından önce hak kazanamayacak olması. Evlilik ve ilk konut alımı gibi istisnai durumlarda biriken kıdemin sınırlı olarak çalışana verilmesi öngörülüyor.