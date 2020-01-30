Kiğılı: Bu krizden daha büyüğünü görmedik diyebilirim

İş insanı Abdullah Kiğılı Ekonomist Dergisi’nden Sibel Atik’in sorularını yanıtladı. Kiğılı bu röportajda yaptığı açıklamalarda perakende sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.
Abdullah Kiğılı röportajın ilgili bölümünde ekonomik krizin zorluğuna değinerek, “İyi iş yapan 50 AVM haricindeki 450 AVM'nin işi gerçekten zor. Kiracıyı kaçırmamak için AVM'lerin satışlar üzerinden kira alması gerekiyor.
Aksi taktirde kiracıyı ellerinde tutamayacaklar. Kiracılar da zarar etmek yerine, dükkan kapatmayı tercih edecekler.
Perakendenin en zor dönemine girdik. Bugün içinde bulunduğumuzdan daha büyük kriz görmedik diyebilirim” ifadesini kullandı.