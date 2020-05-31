Lüks restoranlar kapandı trüf mantarları elde kaldı

Corona virüsünün en çok vurduğu sektörlerden biri restorancılık oldu. Ülkelerin bir kısmında restoranlar kapalı bir kısmında ise çok katı kurallar ile hizmet veriyor.

Ultra lüks restoranlar ise çalıştırdıkları insan sayısı ve yemeklerinin yüksek ücretlerinden dolayı paket servise uygun da olmadıkları için daha zor günler geçiriyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre Avrupa'da ünlü restoranlara trüf mantarı satan John Gregson İtalya ve İspanya'dan topladığı trüf mantarlarını kilogramı 7,400 dolara (50 bin TL) restoranlara satıyor fakat bu yıl ürünlerinin çoğu elinde kaldı.

Dünyadaki restoranların yüzde 80'inin şu an kapalı olduğu tahmin ediliyor. TruffleHunter isimli trüf mantarı satan şirketin başında bulunan Gregson, “Siparişlerimin çoğu şu an kapalı olan Michelin yıldızlı restoranlardan geliyor” diye konuştu.

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‘NASIL ETKİLENECEĞİ HALA TAM OLARAK KESTİRİLEMİYOR’

3.4 trilyon dolarlık yemek endüstrisinin corona krizinden nasıl etklineceği hala tam olarak kestirilemiyor. Dünyadaki üreticilerin büyük bir bölümü bozulma tehlikesi yaşayan gıda ürünlerini nasıl farklı pazarlarda satabileceğini düşünüyor. Fakat sektör uzmanlarının emin olduğu şey yıldızlı restoranların toparlanmasının diğer sektörlerden daha uzun zaman alacağı.

Rabobank analisti Nicholas Fereday, “Restoranlara satılan yiyeceklerle marketlere satılan yiyecekler aynı değildir. Restoranlara yiyecek satanlar her zaman daha fazla para kazanır ve şu an bu durum çiftçiler için hiç iyi değil” değerlendirmesinde bulundu.

‘DOĞRUDAN EVLERİNE GÖNDERİLİYOR’

Gregson şu an lüks trüf mantarlarını müşterilerinin doğrudan evlerine gönderdiklerini belirtiyor.

İngiltere'de et restoranı Hawsmoor'un kurucularından Will Beckett restoranların mutfaklarında çalışan insan sayısının da azalabileceğini söylüyor. Beckett, bir ızgaranın başında artık iki kişinin durmasının sağlık koşulları açısınıdan doğru olmayabileceğini vurguluyor.