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Kilosu 5 liraya düşünce uzun kuyruklar oluştu!

Karadeniz'de son günlerde hamsinin bol çıkması, Eskişehir'deki balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Hamsinin kilosu, 20 TL'den 5 TL'ye düşünce saatler içinde tonlarca balık satıldı.

19:17 -
Haberler Ekonomi
Kilosu 5 liraya düşünce uzun kuyruklar oluştu!

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balıkçılarında yüzü gülmeye başladı. Hamsinin bolca çıkmasıyla fiyatlarının düşmesi ise halkı sevindirdi.

Eskişehir’de kilosu 20 TL’den satılan hamsinin kilosu bugün 5 TL’ye düştü. Bu nedenle balıkçılar tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Arifeye Mahallesi’ndeki balıkçı esnafı Selahattin Arslanbezer, Karadeniz’de balığın bollaşması üzerine hamsi fiyatlarının da 5 TL’ye kadar düştüğünü söyledi.

FOTO: DHA

“3 GÜN ÖNCE 20 LİRAYDI”

Bir günde yaklaşık 30 ton hamsi sattıklarını ifade eden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

* 4- 5 gündür denizlerden balık çok çıkıyor. Şimdi biz vatandaşa 5 liraya balık satıyoruz. Daha 3 gün önce 20 liraydı. Balık, denizden fazla çıktığı zaman ucuz, az çıktığı zaman pahalı oluyor.

* Çinekop şimdi 80 lira oldu. Geçen yol çinekop 10 liraydı. 1 haftadır denizlerde patlama var, Karadeniz balığı çok çıkıyor. Gürcistan diyorlar ama değil. İğneliada’dan çıkıyor. Çok güzel hamsi çıkıyor.

* Önceden 5 ton tutuyorlardı, şimdi 100 ton tutuyorlar. Şu anda 400 metre kuyruk var. Bugün 30 ton balık sattık. (DHA)

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Son güncelleme: 19:24 17.01.2020
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