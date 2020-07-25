Kıraathaneler kepenk kapatacak

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, “Bu yasağın sürmesini anlayamıyoruz. Kıraathaneci esnafımız kepenk kapatma noktasına geldi” dedi. Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na sesleniyoruz. Normalleşme kapsamında iş yerlerimiz açıldı ancak insanlarımızın hoşça vakit geçirdiği okey, tavla ve oyun kağıdı hâlâ yasak. Bu uygulama nedeniyle esnaf, günlük masraflarını dahi çıkaramıyor. Kepenk kapatma noktasına geldi. İş yerlerinin kiralarını ödeyemeyen esnaf, ayrıca SGK primleri, elektrik, su, personel ve doğalgaz giderleri ile karşı karşıya.”

100 BİN ESNAF VAR

Türkiye genelindeki kıraathanelerde 100 bin esnaf ve çalışan bulunduğunu belirten Ağaoğlu, “Personelinin günlük yevmiyesini bile ödeyemez halde” diye konuştu.

“Kira yardımı yapılmalı”

Murat Ağaoğlu, kıraathane esnafına acil olarak kira yardımı yapılması gerektiğini belirterek, “Çalışanların ekonomik mağduriyeti giderilmeli. Birikmiş elektrik, su, doğalgaz faturaları yıl sonuna kadar ertelenmeli. SGK primleri ve vergiler devlet tarafından ödenmeli. Kahvelerde devam eden yasakları anlamakta güçlük çekiyoruz. Taleplerimizin karşılanmasını Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıklarımızdan talep ediyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Esnaf gerçekten zorda” dedi.