Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Okutman ilanı yayınlandı! İşte başvuru koşulları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan personel alımı ilanında; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Okutman ilanı “KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “KTMÜ Alınacak Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların Seçimi ve Atama Yönergesi” uyarınca değerlendirilecektir.

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE OKUTMAN İLANI

BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE VE NASIL YAPILACAK

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 30 kişilik öğretim görevlisi ve okutman ilanı için başvurular 06 Nisan ve 20 Nisan arasında yapılabilecek. Başvurular, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecektir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacaktır.