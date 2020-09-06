Kırtasiyeci esnafından zincir marketlere tepki

Corona virüsü gölgesinde mart ayının ortalarından itibaren uzaktan eğitim ile ders gören öğrenciler için, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başladı. Zincir marketler de çok sayıdaki kırtasiye ürününü raflarına koyarak satışa başladı. Kırtasiyeci esnafı ise, marketlerin pandemi sürecinde hiç kapanmadığını ve iyi kâr elde ettiğini belirterek, kırtasiye ürünleri satmasına tepki gösterdi.

“HAYALİMİZDE BAYRAM DEDİĞİMİZ OKUL SEZONU VARDI”

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu konu ile ilgili Sözcü'ye yaptığı açıklamada, okulların mart ayından beri kapalı olmasının sektörü olumsuz etkilediğine değinerek şöyle konuştu:

“Sektörümüz bu süreçten, devletimizin perakende mağazalarına sağladığı desteklerle ve ürün gruplarındaki çeşitlilik sayesinde çıkmaya çalıştı. Sektörümüz sokağa çıkma kısıtlamalarından kaynaklı evlerinde kalan halkımıza eve servis, online sipariş gibi geliştirdikleri alternatif yöntemlerle hizmet etmeye devam etti.

Bununla birlikte aklımızda hep sektörümüzün bayramı dediğimiz okul sezonu vardı. Sektör olarak bu döneme çok iyi hazırlandık, ürünlerimizi raflarımıza keyifle dizdik, sağlıklı, güvenilir ürünlerimizi öğrencilerimizle buluşturacak olmanın heyecanına büründük ancak okulların açılışının ertelenmesi kararı sektörümüzde olumsuz bir havanın yaşanmasına neden oldu.”

MARKET ZİNCİRLERİNE SİTEM ETTİ

Kırtasiye sektörünün önlemlerini en üst seviyede aldığının altını çizen Helvacıoğlu, okul ürünleri satan market zincirlerine de şu sözlerle sitemde bulundu:

“Biz yıllardır aynı şeyi vurguluyoruz; kırtasiye kırtasiyeciden alınır. Çünkü kırtasiyeciler temizlik, sosyal mesafe, iş sağlığı ve güvenliği konularında tedbirlerini en üst seviyede alır, kırtasiyeciler okul ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için 365 gün hizmet verir, kırtasiyeciler eğitime hizmet eden bir sektörün mensupları olduğunu bilir ve görevini de bu anlayış ve duruşla icra eder. Kırtasiyeciler ürünlerle ilgili tüm sorularınıza yanıt verir, binlerce çeşit ürünle hizmet sunar. Kırtasiyecilerimiz ürün seçimiyle ilgili öğrencilerimizi ve velilerimizi doğru yönlendirir.”

BİR ÖĞRENCİNİN OKULA BAŞLAMA MALİYETİ 330 TL, 70 KURUŞ Helvacıoğlu, öğrencilerin okula başlama maliyetleri hakkında da şu bilgiyi verdi: “Bu yıl okula başlama maliyeti 330 TL, 70 kuruş olarak belirlendi. Öğrencilerimizin; okul çantası dahil bir yıl boyunca ihtiyacı olacak tüm kırtasiye ürünlerinin maliyeti bu şekilde hesaplandı.”

VELİLER ÜRÜNDEN ŞÜPHELENİYORLARSA 175’İ ARAYABİLİR

Türkiye'deki kırtasiye ürünlerinin yüzde 97'sinin çocuk sağlığını tehdit edecek herhangi bir malzeme içermediğini söyleyen Helvacıoğlu, “Biz sektör olarak yüzde 3’lük kısımla mücadelemizi sürdürdük ve ‘Güvensiz ürüne sıfır tolerans' anlayışımızla mücadeleye devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı’nın denetimler sonucunda güvensiz bulduğu ürünlerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GUBİS) ilan edildiğine de değinen Helvacıoğlu, “Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyorlar ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa tuketici.gov.tr adresli siteden veya ALO 175 tüketici hattından şikayette bulunabilir, bu şekilde taklit, korsan, kaçak ürünlerle mücadelemizde bize destek olabilirler” ifadelerine yer verdi.