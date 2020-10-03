Kırtasiyecinin umudu raflarda kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, eğitim hizmetlerinin yavaşlaması nedeniyle kırtasiye sektörünü de derinden etkiledi. Uzaktan eğitim sürecinde faaliyetlerini yavaşlatmak zorunda kaldıklarını belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, “Kırtasiyeciler olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden bu yana neredeyse hiç iş yapamadık, ürünlerimiz raflarda kaldı” dedi.

ÇIKIŞ YOLU ARANIYOR

Sektörün ayakta kalabilmek için bir çıkış yolu aradığını söyleyen Helvacıoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim başlangıç tarihinin 21 Eylül'e ertelenmesi ve bu tarihte sadece okul öncesi ve birinci sınıflar için yüz yüze eğitimin başlatılmasının sektör için yine umutları boşa çıkarttığını kaydetti.

Kırtasiyecilik sektörünün ciddi oranda kan kaybettiğini de anlatan Helvacıoğlu, “Raporlar şunu gösteriyor ki, salgın sonrası bazı sektörler eski dinamiklerini sürdüremeyecekler ve toparlanmaları zaman alacak; hatta kimi raporlara göre toparlanamayacaklar da. Sektörümüz için istediğimiz destekleri alamazsak ne yazık ki bu raporlarda işaret edilen sektörlerden biri olabiliriz” diye konuştu.

İTHALAT ETKİLENDİ

İthal ürünlere getirilen geçici ek gümrük vergi süresinin yılsonuna kadar uzatılmasıyla bazı kırtasiye ürünlerinde ithalatçının yüzde 70'lere varan gümrük masrafıyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Helvacıoğlu, bu yükü fiyatlara yansıtamadıklarını belirtti. Durumun ithalatçılar için büyük zararlar doğurduğunun altını çizen Helvacıoğlu, “Bu yıl perakendelerimizde satılan kırtasiye ürünlerinde ek vergiler ürün fiyatlarına yansımasa da gelecek yıl ithal ürün fiyatları bu durumdan çok ciddi etkilenecek” ifadelerini kullandı.

Kırtasiye ürünlerinde beklenen fiyat artışına yönelik bir fiyat güncellemesine gitmeyeceklerini düşündüğünü açıklayan Helvacıoğlu, bu yıl enflasyon oranında yüzde 12 olarak bir artış yaptıklarını hatırlattı.

VERGİ ÖDEMELERİ ÖTELENSİN

Geçen seneye oranla yüzde 60'lık bir gelir kaybına uğradıklarını söyleyen kırtasiyeci esnafı, salgın döneminden önce bin liraya yakın olan gelirlerinin artık 300-400 liraya kadar düştüğünü ifade etti. Okulların açılmadığı sürece kırtasiyecilerin büyük sıkıntılar yaşayacağını söyleyen TÜKİD Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, sektörün ancak okullarda yüz yüze eğitimin tekrar başlaması ile hareketlilik kazanacağını vurguladı. Helvacıoğlu, salgın döneminde vergi ve sigortaların ötelenmesi, kredi desteğinin sağlanması, kırtasiye ürünlerinde KDV indirimine gidilmesi yönünde taleplerinin bulunduğunu aktardı.