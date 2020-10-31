Kısa çalışma ödeneği 5 Kasım’da yatacak

Kısa çalışma ödeneği, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile 2 ay daha uzatılmıştı.

Sürenin uzatılması ile birlikte kısa çalışma ödeneği 30 Aralık 2020'de sona erecek.

EKİM AYI ÖDEMELERİ 5 KASIM'DA YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 Kasım'da yapılacak ödemelerin kayıtlı Iban numaralarına yatırılacağını duyurdu.

İŞKUR üzerinden Iban numarası kayıtlı olmayan kimseler ise ödemelerini PTT şubelerinden alacak.

KİM KAÇ PARA ÖDENEK ALIYOR?





İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.