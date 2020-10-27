Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Hükümet corona virüsü pandemisi sebebiyle büyük işten çıkarmaların önüne geçmek için çalışanların maaşlarının bir kısmını İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılıyor. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 30 Ekim'de sona eriyordu. Sürenin uzatılması ile birlikte kısa çalışma ödeneği süresi şu an için 30 Aralık tarihinde sona erecek.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

“Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı” ifadelerini kullandı.