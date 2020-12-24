Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı, ne zaman bitecek?

Hükümet corona virüsü pandemisi sebebiyle büyük işten çıkarmaların önüne geçmek için çalışanların maaşlarının bir kısmını İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılıyor. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Sürenin uzatılması ile birlikte kısa çalışma ödeneği süresi şu an için 28 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

DAHA ÖNCE YARRALANAN İŞYERLERİ İLAVE İŞÇİ İÇİN KÇÖ TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 31 Aralık tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; “Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek” diye konuştu

Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

BAŞVURULAR E DEVLET ÜZERİNDEN

Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

MEVCUT YARALANANLAR İÇİN DE UZATILDI

Bakan Selçuk ayrıca, COVID-19 pandemi sürecinden etkilenen işyerlerinden 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanının tensipleriyle 2 ay süreyle 28/02/2021 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Buna göre; aynı işyerlerinde 31/12/2020 tarihine kadar yapılan başvurular kapsamında ilave edilen işçiler için de bu uzatmadan yararlanılabileceği ifade edildi.